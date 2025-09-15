Dit is het daadwerkelijke verbruik van de Dacia Bigster
Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de Dacia Bigster is.
Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met bijvoorbeeld airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.
Dacia Bigster
Autovisie rijdt de Dacia Bigster als Hybrid 155. Deze aandrijflijn is goed voor 156 pk en 205 Nm koppel en bestaat uit een 1,8-liter viercilinder en een elektromotor in de transmissie. Volgens de WLTP-meetmethode verbruikt hij 4,6 liter op 100 kilometer. Wat houden we hier in praktijk van over?
Het daadwerkelijke verbruik
Inzake verbruik scoort de Dacia Bigster erg goed, wat we gezien zijn vierkante vorm en afmetingen niet hadden verwacht. Een verbruik van 1 op 21,3 is voor zo’n grote auto indrukwekkend, hoe je het ook wendt of keert.
|Verbruik en milieu
|Dacia Bigster
|WLTP-verbruik gemiddeld
|4,6 l/100 km
|Gemeten verbruik
|4,7 l/100 km
|Actieradius
|1.065 km
|Milieulabel
|A
|CO₂-emissie
|104 g/km
|Omgevingstemperatuur
|22 ˚C
In grote lijnen kennen we de aandrijflijn al sinds de techniek met complexe transmissie in de Renault Captur debuteerde. In de loop der jaren is de aansturing ervan steeds verder geperfectioneerd en nu werkt de bak voor het eerst samen met een turboloze 1,8-liter viercilinder in plaats van de oude 1.6. Dat levert net dat extra beetje trekkracht op dat nodig is om soepel te kunnen schakelen.
Actieradius meten
Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.
Wil je alles weten van de Dacia Bigster? Bekijk dan hier de dubbeltest tegen de MG ZS Hybrid+.
