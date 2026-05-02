Waarom hebben bepaalde auto’s plots deze merkwaardige turquoise verlichting?

In Beijing vindt op dit moment de grootste autobeurs ter wereld plaats. Op veel tentoongestelde modellen, als ook sommige auto’s op straat, zie je merkwaardige turquoise verlichting. Wat is daar het nut van?

Auto China 2026, zoals de beurs heet, is van ongekende schaal. In totaal schitteren bijna 1.500 modellen op de ruim 380.000 vierkante meter aan beursvloer. Alle hoogtepunten van dit enorme evenement, zie je in bovenstaande video.

Functie van de turquoise verlichting

Zoals je in de beursvideo ziet, brandt bij veel modellen (zoals deze budget-Maybach uit China) opvallende turquoise verlichting. Dit is echter geen nieuwe trend, maar een subtiele visuele indicatie met een specifieke functie.

Deze verlichting is een seintje voor medeweggebruikers dat een auto volledig of deels autonoom rijdt. Op de beursvloer is het voornaamste nut om te benadrukken dat hun auto’s over zelfrijdende capaciteiten beschikken.

Waarom deze kleur?

Als je in China de straat op gaat, zie je soms al auto’s rijden waarbij naast de reguliere verlichting ook turquoise lichtjes branden. Dat is dus het teken dat een zelfrijdende functie is ingeschakeld. De kleur is zichtbaar van zowel de voorkant, achterkant alsook de zijkant.

Maar waarom turquoise? Simpelweg omdat het een snel herkenbare kleur is, die niet te verwarren is met de andere verlichting die je in het verkeer zoal tegenkomt. Handhavers kunnen zo auto’s waarbij autonome rijstanden zijn ingeschakeld makkelijk herkennen. Vervolgens helpt het hen bij het bepalen of de bestuurders met andere dingen bezig mogen zijn of niet.

Mercedes-Benz test de lampen in Duitsland

Toch kom je de turquoise verlichting ook buiten China tegen. Zo heeft Mercedes-Benz heeft sinds vorig jaar de goedkeuring om deze verlichting in Duitsland te testen. En ook in sommige Amerikaanse staten kun je Mercedes-modellen tegenkomen die deze verlichting voeren. Het is niet ondenkbaar dat deze lichten op den duur ook in Nederland toegepast zullen worden.