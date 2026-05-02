Minuscule afmetingen, maar praktisch en betrouwbaar: is deze occasion de beste voor in de stad?

In onze zoektocht naar een compacte occasion voor in de stad met een prijskaartje van maximaal 5.000 euro, komen we uit bij drie uiterst verschillende auto’s: de sportieve Ford Ka, charmante Lancia Ypsilon en ingenieuze Toyota IQ. Welke moet je hebben?

Toyota IQ niet zo interessant? Kijk dan naar de Ford Ka van afgelopen dinsdag en de Lancia Ypsilon van donderdag.

Toyota IQ (2008 – 2015)

De Toyota IQ is met 2.985 millimeter heel kort, maar biedt toch plek aan vier inzittenden. Daarbij is hij verrassend stabiel op de weg en voelt hij groter aan dan hij is. Zijn draaicirkel is met 7,8 meter extreem klein, wat parkeren erg makkelijk maakt. Daarnaast zijn de gebruikte materialen en afwerking van hoog niveau. Het motorblok van deze occasion is niet krachtig, maar wel zuinig (1 op 23,3) en zeer betrouwbaar.

Momenteel staan er 68 occasions te koop, met prijzen tussen 1.500 en 8.950 euro. Voor maximaal 5.000 euro kun je 42 exemplaren vinden. Een keurige witte Toyota IQ uit 2011 met 82.969 kilometer staat in het Utrechtse Vianen te koop voor 4.995 euro.

Technische aandachtspunten van een Toyota IQ

Een Toyota IQ staat bekend als een betrouwbare occasion, maar controleer altijd de onderhoudsgeschiedenis. Let er bij modellen met cvt-automaat wel op dat hij tijdens een testrit soepel werkt. Schokken kunnen op slijtage duiden en een revisie kost meer dan duizend euro. Handgeschakelde exemplaren vertonen doorgaans minder snel slijtage en zijn daardoor betrouwbaarder.

Beste koop van deze occasions

De Ford Ka rijdt het leukst, maar is krap en onzuiniger. Bij de Lancia Ypsilon krijg je meer comfort en een opvallend design, maar minder betrouwbaarheid. Daarom is de Toyota IQ de winnaar van deze occasions. Hij is het meest degelijk, verrassend praktisch en ideaal voor de stad. Bovendien is hij zuinig en met zijn kleine draaicirkel makkelijk in het dagelijkse gebruik.