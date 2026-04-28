Nog geen 5.000 euro en scherp rijgedrag: deze occasion een geweldige stadsauto

Wie zoekt naar een compacte occasion voor in de stad, heeft aan de Ford Ka een hele goede. Dit scherp sturende karretje pik je op voor nog geen 5.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een betaalbare compacte stadsauto voor maximaal 5.000 euro. Vind je Ford Ka niet zo interessant? Kijk dan naar de occasions die we op donderdag en zaterdag presenteren.

Ford Ka (2008 – 2016)

De tweede generatie Ford Ka stuurt scherp en voelt licht aan, waardoor hij leuk is om mee te rijden. Het onderstel is stevig. Daardoor heb je meer controle in de bochten. Zijn motor pakt goed op bij lage toeren, wat prettig is in druk verkeer.

Hij is met een opgegeven verbruik van 1 op 20,0 wel minder zuinig dan de andere twee kandidaten waaraan we je later voorstellen. Ook zijn de achterbank en bagageruimte van deze occasion krapper dan zijn tegenhangers.

Momenteel staan er 838 occasions te koop, met prijzen tussen 750 en 7.950 euro. Voor maximaal 5.000 euro kun je 794 exemplaren vinden. Een blauwe Ford Ka Titanium uit 2012 met 71.204 kilometer vind je in het Gelderse Lunteren voor 4.150 euro.

Technische aandachtspunten

Loszittende zekeringen zorgen er vaker voor dat de brandstofpomp niet werkt en dus de motor niet start. Deze generatie Ford Ka heeft bij hogere tellerstanden ook last van een kunststof thermostaathuis dat kan breken. Hierdoor ontsnapt de koelvloeistof en raakt de motor oververhit. Een nieuw thermostaathuis kost rond de honderd euro. Rij je door en krijg je motorschade met je occasion? Dan lopen de kosten vaak in de duizenden euro’s.