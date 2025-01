Deel dit: Share App Mail Tweet

Vraag Porsche Taycan stort in, brandstofmodellen juist populair

2024 ligt achter ons en dus is het voor veel bedrijven tijd om de balans op te maken, zo ook voor Porsche. Het merk zag de vraag naar zijn elektrische Taycan flink dalen, terwijl sportieve brandstofmodellen juist onverminderd populair blijken.

Wereldwijd wist Porsche vorig jaar 310.718 auto’s te verkopen, zo’n drie procent minder dan in 2023. Voordeel is dat steeds meer klanten hun auto uitvoerig personaliseren en ook dat brengt natuurlijk geld in het laatje.

Verkoopcijfers Porsche 2024

Noord-Amerika blijft de belangrijkste markt voor Porsche, waar net als vorig jaar meer dan 86.500 auto’s over de toonbank gingen. In zijn thuisland is een flinke stijging te zien, terwijl in China de verkoop juist hard keldert. Eerder zagen we hoe andere Westerse luxemerken in China nog veel hardere klappen krijgen.

Regio 2023 2024 Verschil Wereldwijd 320.221 310.718 -3% Duitsland 32.430 35.858 +11% Noord-Amerika 86.059 86.541 +1% China 79.283 56.887 -28% Europa (exclusief Duitsland) 70.229 75.899 +8% Overzeese en Opkomende markten 52.220 55.533 +6% Verkoopaantallen Porsche.

Vraag Porsche Taycan gehalveerd

Als we naar specifieke modellen kijken, dan valt vooral op hoe de vraag naar de elektrische Porsche Taycan behoorlijk is ingekakt. In 2024 werden nog geen 21.000 Taycans verkocht, dat is 49 procent minder dan het jaar ervoor.

In 2024 kwam Porsche met een tweede elektrische auto: de Macan EV. Hoewel dit model pas eind september op de markt kwam, wist Porsche er al meer dan 18.000 van te verkopen. Toch lijkt de Macan met verbrandingsmotor, die in veel markten buiten de EU gewoon nog leverbaar is, populairder te zijn. Daarvan werden er ruim 64.500 verkocht. Dat is weliswaar minder dan 26,1 procent minder dan in 2023, maar dat komt grotendeels door het verdwijnen van de brandstof-Macan uit Europa.

Cayenne, 911, Boxster en Cayman erg populair

Ook de andere brandstofauto’s blijven populair. Porsche verkocht bijna 51.000 911’s, wat neerkomt op een groei van zo’n 2 procent op jaarbasis. Van de Boxster en Cayman gingen 23.670 stuks over de toonbank, wat een groei betekent van 15 procent.

Porsche mag dan bekend zijn om zijn iconische 911, maar het gros van zijn verkochte auto’s valt onder de noemer SUV. De Cayenne blijft het allerpopulairste model. Porsche verkocht er in 2024 bijna 103.000 van, wat een toename is van 18 procent ten opzichte van 2023. De Panamera zag, ondanks zijn nieuwe lowriderskills, een verkoopdaling van 13 procent naar iets minder dan 30.000 stuks.