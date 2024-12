Deel dit: Share App Mail Tweet

Westerse automerken in luxesegment krijgen rake klappen in China

Westerse automerken hebben het zwaar in China. Met name fabrikanten in het topsegment noteren er dramatische verkoopcijfers.

McLaren en Maserati krijgen de hardste klappen te verduren, zo schrijft Tycho de Feijter, expert van de Chinese automarkt, op basis van nieuwe importdata in een X-bericht.

Extreme daling verkoop Westerse luxeauto’s in China

De cijfers liegen er niet om. Tussen januari en oktober 2023 verkochten Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin en McLaren gezamenlijk 11.852 auto’s. In dezelfde periode dit jaar waren dat er slechts 5.346. Een spraakmakende daling van bijna 55 procent.

Vooral McLaren en Maserati worden hard getroffen. In de eerste tien maanden daalden de verkoopcijfers van Maserati met maar liefst 70 procent en die van McLarens zelfs met 84 procent. Dit jaar verkocht het Britse supercar pas 31 auto’s in China. Oef!

Slechte verkoopcijfers in oktober

“Kijken we enkel naar oktober, dan zien we een daling van 77 procent Maserati, 14 procent bij Bentley, 60 procent bij Rolls-Royce, 5 procent bij Ferrari, 57 procent bij Aston Martin en 50 procent bij McLaren. Er waren geen veranderingen bij Lamborghini”, aldus De Feijter.

Economische situatie China als oorzaak

“Oorzaak voor deze desastreuze cijfers is de algemene economische situatie in China”, vertelt hij Autovisie. Als het slecht gaat, wordt als eerste bezuinigd op dit soort luxegoederen. “Vergeet niet dat Westerse luxeauto’s in China, vooral met een motorinhoud van meer dan vier liter, fors duurder zijn dan hier. Zo betaal je voor een Ferrari Purosangue omgerekend zo’n 650.000 euro.”

“Toch is deze daling wel heel extreem”, zegt De Feijter. “Het is de grootste daling die ik in tijden heb gezien.” Een aantal van deze merken gaf een poosje geleden al winstwaarschuwingen af, dat zien we nu terug in de cijfers. Ook een segmentje eronder gaat het niet best. Denk daarbij aan modellen zoals de S-Klasse. “Geen goed nieuws voor de high-end automerken in China. Niemand verwacht dat dit op korte termijn zal veranderen.”