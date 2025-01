Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Hyundai i20-occasion 4,5 keer meer kost dan nieuwe

De duurste Hyundai die je nu kunt kopen is de Ioniq 5 N, een stuurmansauto die voor zo’n 74.000 euro op de prijslijst staat. Wij vonden deze Hyundai i20-occasion. Eveneens een rijdersauto, maar wel met een veel hoger prijskaartje.

De tweedehands auto kost je zelfs 5,5 keer zoveel als een nieuwe Hyundai i20. Je snapt vast wel dat deze occasion niet je alledaagse i20 is.

Hyundai i20-occasion als rallyauto

Mochten de looks het nog niet duidelijk maken: dit is een rallyauto. Een exemplaar bestemd voor de R5-klasse welteverstaan, een stapje onder de bekende WRC-klasse.

Deze kant-en-klare rallywagen lijkt dan ook maar amper op een gewone i20. Vanbinnen is-ie compleet gestript en voorzien van onder meer een rolkooi en kuipstoelen.

Ook zijn een nieuw instrumentenpaneel en racestuur zijn gemonteerd. Met de verschillende knoppen op dat stuur bedien je niet alleen de ruitenwissers, richtingsaanwijzers en claxon, maar je regelt er ook de turbodruk, het antilag-systeem en de launch control mee.

290 pk

Tijdens de launch control maak je ook gebruik van de hydraulische handrem. Dit in combinatie met een 290 pk en 440 Nm sterke 1,6-liter turbomotor, een sequentiële versnellingsbak en vierwielaandrijving zorgt dat je vliegensvlug uit de startblokken schiet.

Prijs van de tweedehands rallywagen

De verkopende partij stelt dat deze Hyundai i20-occasion enkel aan races op het asfalt heeft meegedaan. Ook is de rallywagen in de 2.775 kilometer die hij sinds nieuw heeft gereden nooit betrokken geweest bij grote ongelukken. Daarnaast vallen alle onderdelen nog binnen de geldigheidstermijn en dus is de auto ready to race. Geïnteresseerd? Dan moet je diep in de buidel tasten. Voor dit tweedehandsje wordt 139.950 euro gevraagd.