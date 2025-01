Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de MG 3 inclusief opties

Met een vanafprijs van 23.450 euro is de MG 3 naar huidige maatstaven een voordelig aanbod. Maar wat krijg je voor die prijs en wat kost hij als je opties gaat aanvinken? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

Écht betaalbare gloednieuwe auto’s bestaan helaas niet meer. Naar auto’s onder de 20.000 euro moet je goed zoeken en in het B-segment vind je dan alleen nog de Dacia Sandero. Voor ietsje meer is de nieuwe MG 3 ook nog een relatief voordelig alternatief. Maar wat krijg je voor dat geld? Is hij interessant genoeg om de Dacia van de troon te stoten? De eerste indruk tijdens een rijtest was goed, maar met een duik in de prijslijst staan we ook nog even stil bij wat alles kost.

Motoren MG 3

De MG 3 is in Nederland alleen leverbaar als hybride, met in de basis een 1,5-liter viercilinder benzinemotor en een systeemvermogen van 194 pk. Best een flink vermogen, al zorgt de zuinige afstelling van de aandrijflijn voor een topsnelheid van 170 km/u en een 0-100-sprint in 8,0 seconden. Nou ja, dat is nog steeds niet langzaam. Belangrijker is dat het WLTP-verbruik beperkt blijft tot 4,4 l/100km (1 op 22,7). Hoe zuinig hij in de praktijk is zochten we ook al voor je uit.

Uitrustingen MG 3

Er is keuze uit drie uitrustingsniveaus: Standard, Comfort en Luxury. De standaarduitrusting bestaat uit onder meer 15-inch wielen met wieldoppen, halogeenkoplampen, met kunstleer bekleed stuur, stoffen stoelbekleding, 7-inch digitaal instrumentarium, 10,25-inch centraal display voor infotainment (incl. Android Auto en Apple CarPlay en dat soort zaken), automatische airco, achteruitrijcamera, adaptieve cruise control en nog enkele andere gebruikelijke (en tegenwoordig vaak ook verplichte) assistentiesystemen.

De Comfort breidt dat uit met onder andere 16-inch lichtmetalen velgen, verwarmbare en automatisch inklappende zijspiegels, een audiosysteem met meer speakers en extra luchtuitstroomopeningen achterin. De Luxury gaat duidelijk een stap verder, met bijvoorbeeld led-koplampen, extra getinte achterramen, keyless entry, stuurverwarming, stoelverwarming voorin en een op diverse punten net even mooiere afwerking.

MG werkt niet met een optielijst, wat dit soort uitrustingen betreft. Je keuze voor het uitrustingsniveau bepaalt dus volledig wat je wel en niet aan boord hebt.

Prijzen MG 3

De MG 3 is zoals gezegd leverbaar vanaf 23.450 euro. Kies je de Comfort, dan is dat volgens de configurator een gratis upgrade. Die keuze is dan snel gemaakt, lijkt ons. Voor de Luxury loopt de prijs bescheiden op tot 24.950 euro.

Exterieuraankleding

De persoonlijke aankleding beperkt zich tot de carrosseriekleuren. Standaard wordt de MG 3 geleverd in wit. Naast gebruikelijke opties zoals zwart en twee grijstinten is er keuze uit felblauw, rood en zelfs geel. Alle optionele kleuren hebben een meerprijs van 650 euro.

Interieuraankleding

Het interieur van de MG 3 is altijd zwart.

Pakketten en losse opties

Verdere losse opties of accessoires zijn er geheel niet.

‘Onze’ MG 3

Zelfs als je ‘alle opties’ aanvinkt krijgen we de MG 3 in de configurator niet duurder dan 25.600 euro. Als je kijkt wat je daarvoor krijgt, blijft de 3 dus een scherp aanbod in de huidige markt voor nieuwe auto’s. MG heeft daarvoor blijkbaar wel bezuinigd op de configurator, dus hieronder zie je wat algemene persfoto’s. Overigens hebben we hem ook al eens vergeleken met een andere relatief betaalbare hatchback: de Suzuki Swift. Dat verslag lees je hier.

