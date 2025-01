Deel dit: Share App Mail Tweet

Laat geen geld liggen en kies voor deze snelle weg naar je droomauto

We hebben er allemaal wel eentje waar we over fantaseren: de gedroomde auto. In je hoofd staat ie al op de oprit. In plaats van een lening af te sluiten om je droom te realiseren, kan sparen je helpen om schulden te vermijden en gemoedsrust te houden. Maar haal je wel het maximale uit je spaargeld? Hoogstwaarschijnlijk niet! Daarom delen we we een aantal praktische tips hoe je dat wel kunt doen.

Veel mensen laten onnodig geld liggen door stug bij dezelfde bank met lage rente te blijven. Terwijl er met een slimmere spaaraanpak jaarlijks misschien wel honderden euro’s extra te verdienen valt, zonder gedoe en met dezelfde zekerheid. Met de volgende stappen komt die zo gewilde auto toch een stuk sneller jouw kant op!

Open een spaarrekening

Het openen van een aparte spaarrekening voor je auto helpt om je spaargeld gescheiden te houden van je dagelijkse uitgaven. Je kunt ook een aparte spaarrekening alleen voor dit doel openen. Kies een rekening met een aantrekkelijke rente, zodat je spaargeld sneller groeit. Zo spaar je via Raisin tegen tot wel 2,83% per jaar.

Bepaal je doel

Voordat je begint met sparen, is het belangrijk om een duidelijk doel te stellen. Stel jezelf vragen als:

Welke auto wil ik kopen? Nieuw of tweedehands?

Wat is de verwachte prijs inclusief belastingen, verzekering en andere kosten?

Hoe snel wil ik de auto aanschaffen?

Door een specifiek bedrag en een tijdsbestek te bepalen, kun je een realistisch spaardoel stellen.

Ga meer verdienen of minder uitgeven

Als je sneller wil sparen, kun je manieren zoeken om je inkomen te verhogen. Denk aan een bijbaan, freelance werk of het verkopen van spullen die je niet meer gebruikt. Of je gaat juist proberen wat zuiniger te leven. Allebei kan natuurlijk ook! Daarnaast kun je overwegen om een goedkopere tweedehands auto te kopen als tussenstap naar je droomwagen.

Zet je geld strategisch in

Door je spaargeld strategisch te verdelen, kun je het maximale uit je geld halen. Bijvoorbeeld:

Geld dat je binnenkort nodig hebt, zet je op een vrij opneembare spaarrekening. Zo profiteer je toch van hogere rente, terwijl je flexibel blijft in het opnemen van je geld.

Voor bedragen die je langere tijd kunt missen, kun je kiezen voor een termijndeposito met een vaste looptijd en rente. Dit levert vaak een nog hogere rente op dan een gewone spaarrekening.

Met Raisin bepaal je zelf welke looptijd het beste bij je situatie past. Zo kun je kiezen voor een deposito van drie maanden als je je spaargeld kort wil vastzetten, of voor een periode van vijf jaar als je zekerheid wil over een lange termijn. Voordeel van depositosparen is dat je in ieder geval profiteert van de hogere rente gedurende de looptijd, ook al is de rente in die periode afgekoeld.

Houd rekening met totale kosten

Naast de aanschafprijs zijn er ook andere kosten verbonden aan het hebben van een auto, zoals brandstof, verzekering, onderhoud en belasting. Houd rekening met deze kosten in je spaardoel, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Spaar slimmer met Raisin

Bij Raisin maak je in een kwartiertje je account aan. Na deze eenmalige aanmelding kun je volledig naar wens online deposito- en spaarrekeningen met toprentes openen en beheren bij meer dan 40 banken in heel Europa. Alle partnerbanken van Raisin nemen verplicht deel aan hun nationale depositogarantiestelsels dat je banktegoeden tot 100.000 euro per bank, per rekeninghouder (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta) beschermt. Een spaarrekening is al vanaf 1 euro te openen en je kunt je geld makkelijk over verschillende banken en landen spreiden.



Je hoeft zelf nauwelijks iets te doen, alleen je aanmelden en de door jou gewenste bank (en dus rentepercentage) uit te zoeken. Daarna kun je genieten van gratis extra geld.

Open hier je account

De genoemde rentes gelden op 14-01-2024, rentetarief onder voorbehoud van wijzigingen.