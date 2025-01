Deel dit: Share App Mail Tweet

Extreemste Skoda Citigo is een diesel om Porsches mee te pesten

Circuits als de Nürburgring, het TT Circuit van Assen of het circuit Zandvoort worden overspoeld met raceauto’s van BMW en Porsche, maar deze Skoda Citigo kan ongetwijfeld modellen van die merken prima bijhouden. Deze superlichte diesel is namelijk een ultiem circuitwapen.

Van het VAG-trio is de Volkswagen Up GTI de sportiefste. Althans, af fabriek. Want het is niet de eerste keer dat een van de kleine A-segmenters omgebouwd wordt tot raceauto.

Diesel Skoda Citigo om Porsches mee te pesten

En dat is ook niet gek. De auto’s zijn licht, relatief goedkoop en er zijn veel onderdelen te krijgen. Nadelen heeft zo’n Skoda Citigo ook als je het circuit opgaat. Het onderstel, de zitpositie en het vermogen. Als je echt serieus met de stadsauto wil gaan racen, dan moet er veel gebeuren. Hij is dan ook flink aangepakt.

De auto werd eerder omgebouwd door Darkside Developments. Zij legden een 2,0-liter TDI in de neus van de Skoda Citigo en schroefde met een nieuwe turbo het vermogen op tot meer dan 350 pk. Inmiddels heeft de auto een iets kleinere turbo zodat deze makkelijker opspoelt. En aan 300 pk op zo’n 1.100 kg moet je genoeg hebben.

1.100 kg is wel fors zwaarder dan een standaard Skoda Citigo. Hoewel het interieur is gestript, weegt hij meer. Dit is slechts voor een klein deel te wijten aan het zwaardere motorblok, maar komt vooral door het inschakelbare vierwielaandrijfsysteem waarover het racemonster beschikt. Tussen de AWD en motor zit een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten.

Ook voor de openbare weg

Opvallend is dat de Skoda Citigo niet alleen Porsches kan pesten op circuits, maar ook op de openbare weg. Hij beschikt namelijk gewoon over kentekenplaat. Momenteel is de auto in bezit van Elite Autos. De Ieren laten in onderstaande video zien hoe het is om met de diesel te rijden.