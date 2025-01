Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Audi RS6 van Nederland is wellicht geen goed idee

Dit moet wel de goedkoopste Audi RS6 van Nederland zijn. Deze in beslag genomen superstation wordt verkocht door Domeinen Roerende Zaken. Maar de occasion kopen, is wellicht niet zo’n goed idee.

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions, en ook oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Goedkoopste Audi RS6 van Nederland

Of deze Audi RS6 ook echt de goedkoopste van Nederland wordt, zullen de biedingen dus bepalen. We verwachten echter niet dat hij zoveel gaat opbrengen als de betaalbaarste RS6-occasion die nu via Gaspedaal.nl aangeboden wordt. Hoewel ook die flink wat kilometers achter de rug heeft (bijna twee ton) ziet dat exemplaar er een stuk beter uit.

Veel slechter is eigenlijk ook niet mogelijk, want de Audi RS6 bij het Ministerie van Financiën is in erbarmelijke staat. Een lekker band, schade op de wielen, loslatende sierlijsten, krassen, deuken, afgebroken plastics en een dakhemel die probeert je kruin aan te tikken. Deze toekomstige klassieker moet grondig onder handen genomen worden. Of dat het waard is, hangt van de aanschafprijs af. Overigens kostte hij nieuw net geen 130.000 euro.

4.2 V8

Hoewel deze occasion dus een van de slechtste is, afgaande op de foto’s, ligt er nog wel steeds een monster onder de motorkap. De 4,2-liter V8 levert met behulp van twee turbo’s tot wel 450 pk en 560 Nm aan koppel. Hiermee sprint hij van 0 naar 100 km/h in 4,9 seconden. Het versnellen stopt pas bij 250 km/h. Ondanks alles schades blijft de Audi RS6 een ontzettend stoer apparaat! Of ga je toch liever voor de Mercedes-Benz E 55 AMG Combi?

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

Klik hier om naar de advertentie te gaan.