Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen die zelfs Duitsers niet kennen | Sjoerds Weetjes 427

Routan, zo heet deze ruimtewagen van Volkswagen. Nee, er zijn geen twee letters omgewisseld, want de Routan is toch echt iets heel anders dan een Touran. De grotere MPV is een onbekende in Nederland en zelfs in VW’s thuisland. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes.

Kijk goed naar de Volkswagen Routan en je wellicht gaat er toch een belletje rinkelen. Hij doet sterk denken aan de Chysler Voyager en Lancia Voyager. Sterker nog, het ís een Voyager, ongeacht de merknaam.

Sjoerds Weetjes over ontstaan van Volkswagen Routan

Volkswagen heeft een beroep op de fabrikant van die zevenpersoons MPV gedaan om tot de Routan te komen. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes duikt Sjoerd in het verhaal over de ruimtewagen. Sjoerd geeft aan hoe de Routan is ontstaan. Hij vertelt waarom de Routan geen Europese carrière kent en duidt of de MPV wel of geen succes is geworden.

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag behandelt Sjoerd van Bilsen een specifiek model of accessoire en vertelt hij het verhaal achter de auto of het item. Hij baseert zijn video’s op interviews uit zijn werkzame periode voor De Telegraaf en Autovisie.

Meer video’s

Zo vertelde Sjoerd recent over een Opel met deze typisch Nederlandse functie, wist hij de daadwerkelijke reden van het vroegtijdige afscheid van de Smart Forfour te brengen en liet hij je Lamborghini’s ultieme SUV zien (en nee, dat is niet de Urus). Géén clickbaitkoppen of fake news, maar journalistiek onderzoek voor de echte autoliefhebber. De volledige afspeellijst vind je hier.