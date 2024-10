Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Opel heeft een typische Nederlandse functie | Sjoerds Weetjes 423

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Het zou een reactie kunnen zijn als je aan iemand het Flexfix-systeem demonstreert, wat Opel op enkele modellen optioneel aanbood. Maar wat de typisch Nederlandse functie is, zie je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Er was een tijd dat Opel met verschillende slimme systemen kwam en daarvoor gebruikten de heren en dames uit het Duitse R├╝sselsheim een term met het woordje Flex erin verwerkt. Flex is de trendy vorm van flexibiliteit, maar het is een aanduiding die de lading dekt.

Opel Meriva heeft niet alleen de typisch Nederlandse functie

De ontwikkelingsafdeling van Opel kwam met bijvoorbeeld op de Meriva Flexdoors. Dat waren per flank twee in tegengestelde richting te openen portieren. Het deurconcept was opnieuw geïntroduceerd door Opel en de autobouwer zag er een praktisch concept in voor jonge gezinnen, waarbij het kleine grut eenvoudig in de achterstoelen kon worden geplaatst of eruit worden genomen.

Een ander Flex-item op diezelfde Meriva was de FlexRail, een rails voor een modulair en verschuifbaar opbergsysteem tussen de voorstoelen. Voortgezet op de tweede generatie, maar voor het eerst gebruikt op de eerste editie is het FlexSpace-stoelsysteem.

Bij het origineel, waarvan Sjoerd als eerste in de wereld de naam Opel Meriva onthulde, kon je het meubilair achterin naar voor en achter schuiven, alsmede van links naar rechts door de middelste zitplaats weg te klappen. Voor zijn opvolger veranderde Opel het stoelsysteem, maar behield de naam FlexSpace. Een andere aanduiding is Flex7. Deze benaming kreeg de Opel Zafira mee om te benadrukken dat het een zevenzitter betrof. Met de stoelen kon je verschillende kanten op, wat dus de flexibiliteit aangeeft.

Wat er zo bijzonder is aan FlexFix, het systeem voor Nederlandse fietsfanaten, zie en hoor je in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes.