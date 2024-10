Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen van plan tot en met 2028 bij Red Bull te blijven

Max Verstappen heeft nog maar eens benadrukt dat hij van plan is zijn langlopende contract bij Red Bull in de Formule 1 uit te dienen, hoewel het wat minder loopt bij het Oostenrijkse team. “Dat is duidelijk mijn voornemen”, zegt de drievoudig wereldkampioen in een exclusief interview met het Franse persbureau AFP voorafgaand aan de Grote Prijs van Mexico.

Verstappen heeft een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028. Hij won vorig jaar zijn derde wereldtitel met het grootste machtsvertoon ooit in de Formule 1, maar dit jaar is hij zijn dominantie kwijtgeraakt. Hij won weliswaar zeven van de eerste tien grands prix, maar daarna stokte de triomftocht en heeft hij al negen races op rij niet meer kunnen winnen. “De andere teams hebben de achterstand goedgemaakt en dus heel goed werk verricht aan hun auto’s”, aldus Verstappen, die herhaaldelijk in verband is gebracht met een overstap naar het rivaliserende team van Mercedes.

De Nederlander ontkent dat hij contact heeft gehad met Mercedes of andere teams. “Voor mij is de situatie nooit veranderd sinds ik mijn contract tekende bij Red Bull. Het is waar dat we dit jaar moeilijke momenten hebben gekend, maar ik ben steeds gefocust geweest op het vinden van verbeteringen in de prestaties van de auto. Ik ben bij Red Bull en wil goed presteren. We willen samen terug aan de top en weer races winnen, wat al een tijdje niet het geval is.”

ANP