Red Bull heeft verkeerde achtervleugel mee volgens adviseur Marko

Waar Max Verstappen het gebrek aan grip en snelheid van de Red Bull in Las Vegas zocht in de banden, lag het volgens topadviseur Helmut Marko aan de achtervleugel. In een interview met het Duitse tijdschrift Auto, Motor und Sport zei hij dat het Formule 1-team de verkeerde achtervleugel bij zich heeft in de Amerikaanse gokstad.

Verstappen reed de vijfde tijd in de eerste training en slechts de zeventiende tijd in de tweede training. Volgens de regerend wereldkampioen en leider in het kampioenschap had het team moeite met de banden en had het niet de snelheid. “Het heeft zeker te maken met de banden. Omdat we geen grip hadden voelde het alsof we op ijs reden”, zei hij.

Marko zocht de oorzaak in de vleugel. De Red Bull verliest door de te grote achtervleugel tot zes tienden van een seconde op het rechte stuk, de Las Vegas Boulevard die naar Caesars Palace leidt. “We hebben geen andere achtervleugel mee, een kleinere, zoals we zien bij onze concurrenten”, aldus Marko. “Dat zou zeker verschil maken.”

Te laat

Het is volgens de adviseur ook te laat om nog een andere, kleinere vleugel, in te vliegen naar Las Vegas voor de race van zaterdagavond (plaatselijke tijd).

Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel 62 punten voorsprong op de Brit Lando Norris. Er zijn met de grand prix van Las Vegas nog drie races.

ANP