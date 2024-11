Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen op vechtlust naar vierde wereldtitel in Formule 1

De vierde wereldtitel die Max Verstappen mogelijk zondag al binnensleept, is hem niet komen aanwaaien. De coureur van Red Bull moest dit jaar in veel races vechten voor de punten en in de rechtstreekse duels met zijn belangrijkste rivalen was hij af en toe meedogenloos. Zoals in Mexico, toen de stewards hem tot twee keer toe tien seconden tijdstraf gaven omdat hij Lando Norris buiten de baan drukte.

“Als je wilt winnen en kampioen wilt worden, moet je de grenzen opzoeken”, zei Verstappen in een interview met de BBC kort voor de Grote Prijs van Las Vegas, waar hij de kroon al op het werk kan zetten. “Ik race volgens de regels. Het zal iemand niet lukken mij aan de buitenkant in te halen. Zo ben ik opgegroeid als racer.”

Verstappen won in 2023 met ongekende dominantie zijn derde wereldtitel. Hij kwam in liefst negentien van de 22 races van dat jaar als eerste langs de finishvlag. Heel even leek het erop alsof hij in 2024 weer zo zou heersen, al begon het jaar met interne strubbelingen bij zijn team Red Bull. Een klacht tegen teambaas Christian Horner over grensoverschrijdend gedrag sleepte zich wekenlang voort en vader Jos Verstappen eiste openlijk het vertrek van de Brit. Het afscheid van de succesvolle topontwerper Adrian Newey kwam daar nog eens bovenop.

Overwinningen

Niettemin was Verstappen vanaf de eerste race in Bahrein de snelste. Na tien races en zeven overwinningen leidde hij al riant in het kampioenschap. In de Grote Prijs van Oostenrijk begon het verval. Daar eindigde Verstappen als vijfde na een aanrijding met Norris. Het team van McLaren uitte daar al openlijk kritiek op het agressieve verdedigen van Verstappen. De Nederlander kwam vervolgens in een fase terecht waarin hij veel klaagde over gebrek aan grip en balans en bovendien constateerde dat de auto’s van McLaren en Ferrari steeds vaker sneller waren dan de Red Bull.

Hij bleef tien races zonder zege en zag zijn voorsprong in het kampioenschap verdampen. Het groeiende zelfvertrouwen van McLaren-rijder Norris, die kansen rook om voor de titel te gaan, knakte na de Grote Prijs van São Paulo in Brazilië, waarin Verstappen ouderwetse klasse toonde door vanaf de zeventiende plaats naar de winst te rijden. Norris kwam niet verder dan de zesde plaats. Verstappens voorsprong groeide weer naar een comfortabele 62 punten. Met nog drie races te gaan is de wereldtitel praktisch binnen. Zondag is de eerste kans het af te maken.

ANP