De verkoopcijfers van deze EV zijn met 83.000 procent gestegen

Een verkoopstijging van ruim 83.000 procent, dat zijn cijfers waar menig elektrische autofabrikant van droomt. General Motors flikt het met de GMC Hummer EV, maar erg indrukwekkend is het niet.

Hummer boekte faam met de minder spectaculaire consumentenversies van de Humvee, een serieuze offroader die veel door het Amerikaanse leger werd gebruikt. Een tijd lang waren deze SUV’s en pick-ups ware statussymbolen, maar dat heeft een uiteindelijk faillissement niet voorkomen. Om die reden is een H2 nu een verrassend betaalbare occasion. Let wel, het is een ware zuipschuit.

GMC Hummer EV beleeft flinke verkoopstijging

Recent zag General Motors ruimte voor een moderne, elektrische interpretatie van de kolossale pick-up. De Amerikaan gaat nu als 1.000 pk sterke GMC Hummer EV door het leven. De verkopen van de elektrische auto stegen dit eerste kwartaal met maar liefst 83.300 procent op jaarbasis.

Klinkt indrukwekkend, is het niet. In de afgelopen drie maanden heeft de fabrikant er geen tienduizenden verkocht, maar 1.668. In Q1 van 2023, toen de productie van de EV nog op gang moest komen, gingen er slechts 3 GMC Hummer EV’s over de toonbank. Omdat het gebruikelijk is dezelfde periode een jaar eerder als vergelijkingsbasis te nemen, lijkt die groei heel wat.

Elektrische auto weegt ruim vier ton

Na het magere eerste kwartaal van vorig jaar, wist het merk de productieaantallen op te schroeven en in heel 2023 zijn er 3.260 stuks verkocht. Dit jaar wil General Motors dat overtreffen en de fabrikant lijkt op koers te liggen om dat doel te halen.

De gigant weegt maar liefst 1.500 kilogram. Dat valt toch wel mee, horen we je denken. Maar met ‘gigant’ verwijzen we niet naar de complete GMC Hummer EV, maar enkel naar het 212 kWh-accupakket. De elektrische auto zelf weeg meer dan vier ton, waardoor je hem in Nederland niet eens zonder vrachtwagen mag besturen.

Rijtest

Hoewel de EV in ons land niet via de officiële kanalen zal worden aangeboden, konden we het niet laten een rijtest met het bakbeest te maken. In bezit van een C(1)-rijbewijs en geïnteresseerd? Er is een aanbieder die een exemplaar naar Nederland heeft gehaald en hem te koop aanbiedt.