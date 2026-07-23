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Vergeet AI: deze supercomputer gaat auto’s en de industrie veranderen, Nissan geeft een voorproefje

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de toekomst, maar het is zeker niet de enige technologische ontwikkeling waarop je kunt rekenen. Er wordt al jaren gewerkt aan kwantumcomputers, die ingewikkelde problemen veel sneller moeten kunnen oplossen. Ook autofabrikanten investeren erin.

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Ook zonder kennis van kwantumfysica is de kracht van zo’n computer uit te leggen. Een gewone computer rekent met nullen en enen en werkt mogelijke oplossingen één voor één af. Een kwantumcomputer gebruikt qubits, die dankzij een eigenschap die superpositie heet zowel 0 als 1 tegelijk kunnen zijn. Daardoor kan hij bij sommige complexe problemen veel meer mogelijkheden tegelijk onderzoeken en veel sneller de beste oplossing vinden.

Wat kan het in de autoindustrie?

In de praktijk betekent dit voor auto’s dat zaken als aerodynamica, botsveiligheid, accuontwikkeling en fabrieksprocessen sneller en beter kunnen worden geoptimaliseerd. Ook autonoom rijden kan hierdoor een grote vlucht nemen, helemaal als AI met zo’n computer wordt getraind.

Maar goed, voordat het zover is, zijn we waarschijnlijk wel wat jaren verder. Net als de eerste gewone computers zijn kwantumcomputers nu nog gigantische bakbeesten die extreem gevoelig zijn. Ze moeten worden gekoeld tot vlak boven het absolute nulpunt van -273 graden Celsius en de qubits raken snel verstoord. Daarbij zijn de computers nog bepaald niet foutloos.

Automerken zetten al in op kwantumcomputers

Toch wordt er al fors in geïnvesteerd. Toyota, Mercedes, Volkswagen, BMW en Nissan publiceerden al over de nieuwe computers. Nissan heeft recent samen met het Japanse bedrijf Quemix een onderzoek met kwantumcomputers afgerond.

De bedrijven voerden een aerodynamica-analyse voor auto’s uit. Op een normale computer kost het maken van deze simulatie ongeveer een dag, terwijl de nieuwe methode er slechts enkele minuten over deed.

Een volledig op kwantumcomputers gebaseerd systeem is het overigens nog niet. Tijdens het onderzoek werd een gewone computer gecombineerd met een kwantumcomputer. De resultaten zijn volgens Nissan vergelijkbaar met die van een conventionele computer, maar worden dus een stuk sneller berekend.

Meer onderzoek

Nissan en Quemix hebben patent aangevraagd op deze toepassing. Ze gaan nu onderzoeken of kwantumcomputers ook kunnen worden gebruikt voor materiaalontwikkeling, mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van energiebeheer.

Vooralsnog is de impact van de supercomputer dus nihil, maar in de toekomst zal dat ongetwijfeld veranderen. Er lijkt nu in ieder geval een duidelijke toepassing en een daadwerkelijk werkende methode te zijn gevonden.