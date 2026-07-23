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Herkenbaar nostalgisch ontwerp, maar dan met nieuwe techniek: deze occasion grijpt terug naar een legende

De moderne Volkswagen Beetle is direct herkenbaar, maar goed betaalbaar. Hoewel hij veel moderner is dan zijn beroemde voorganger, bleef een groot verkoopsucces uit. Juist daardoor is deze opvallende occasion tegenwoordig een stuk aantrekkelijker geprijsd.

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In een tijd waarin hatchbacks steeds strakker en zakelijker werden, koos Volkswagen bewust voor een flinke dosis nostalgie. De ronde koplampen, bolle spatborden en aflopende daklijn verwijzen duidelijk naar de legendarische Kever. Tegelijkertijd is deze Volkswagen Beetle veel volwassener dan de New Beetle die hem voorging. Hij oogt lager, breder en sportiever, zonder zijn herkenbare uiterlijk te verliezen.

Opvallende occasion met vertrouwde techniek

Onder de carrosserie van de occasion schuilt grotendeels dezelfde techniek als die van de Golf. Daardoor profiteert de Volkswagen Beetle van een breed aanbod aan benzine- en dieselmotoren. Vooral de 1.4 TSI en 2.0 TDI behoren tot de populairste keuzes, maar de zeldzamere 2.0 TSI geeft de meeste prestaties en rijplezier.

Verder rijdt de Volkswagen Beetle zoals je van een VW uit de periode tussen 2011 en 2019 mag verwachten. De besturing voelt vertrouwd aan, het onderstel biedt veel comfort en de afwerking maakt een degelijke indruk. Ook op hogere snelheden blijft de occasion rustig en stabiel, waardoor hij zich uitstekend leent voor dagelijks gebruik.

Let hierop bij een occasion

Inmiddels zijn de kwalen van een gebruikte Volkswagen Beetle met TSI- of TDI-techniek algemeen bekend. Bij de TSI-motoren kunnen versleten kettingspanners en distributiekettingen, overmatig olieverbruik, defecte bobines en turboslijtage voorkomen. De diesels hebben soms last van versleten turbo’s die prijzig zijn om te vervangen. Meer aandachtspunten van de Volkswagen Beetle kun je in de koopwijzer vinden.

Voor hoeveel koop je een Volkswagen Beetle?

Exemplaren met een hogere kilometerstand zijn inmiddels voor een bescheiden bedrag te vinden, terwijl Sport- en R-Line-uitvoeringen of rijk uitgeruste versies meer kosten. Toch ligt het prijsniveau vaak lager dan veel mensen verwachten. Er staan 181 occasions te koop, met prijzen tussen 4.400 en 32.995 euro. Wij kozen voor deze witte Volkswagen Beetle uit 2012. Voor 9.944 euro koop je een 2.0 TSI-variant die een luxueuze Sport-uitvoering is. Hij heeft 136.800 kilometer op de teller en wordt aangeboden in het Utrechtse Loenersloot.