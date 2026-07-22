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Na 100.000 kilometer blijken de accu’s van deze auto’s het best: bij sommige modellen lever je bijna 10 procent in

Een nieuwe Zweedse analyse van bijna 10.000 accutests laat zien dat elektrische auto’s na 100.000 kilometer nog een groot deel van hun oorspronkelijke accucapaciteit behouden. Toch scoren sommige modellen duidelijk beter dan andere.

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Er zijn verschillende manieren om een accu te testen, maar slechts enkele meetmethodes staan echt goed aangeschreven. Voor deze analyse werden tests van Aviloo gebruikt. Die methode geldt als een van de betere manieren om de conditie van een accu te controleren. Andere meetmethodes voor elektrische auto’s kunnen logischerwijs tot andere resultaten leiden.

De Zweedse analyse van accu’s elektrische auto’s

De analyse is uitgevoerd door Carla, een Zweeds platform voor de verkoop van auto’s. Het bedrijf bekeek 9.954 accutests die tussen 2022 en 2026 in Zweden zijn uitgevoerd.

Koreaanse auto’s scoren erg goed

De accu die als beste uit de bus komt, ligt in de Kia e-Niro. Na 100.000 kilometer had die gemiddeld nog een capaciteit van 97,25 procent. Dat lijkt geen toeval, want de technisch nauw verwante Hyundai Kona Electric komt op een vergelijkbaar percentage uit. Er is nog meer Koreaans succes in de lijst. De top drie wordt namelijk gecompleteerd door de Kia EV6.

Van de onderzochte elektrische auto’s staat de Volkswagen ID.3 onderaan. Toch is ook die score nog behoorlijk goed. Na 100.000 kilometer is gemiddeld nog ruim 90 procent van de oorspronkelijke accucapaciteit over.

Overigens zegt dit onderzoek niet iets over iedere elektrische auto. Er is alleen gekeken naar een aantal populaire modellen waarvan voldoende testresultaten beschikbaar waren. Bovendien kan de batterijstatus van de occasion die jij wilt kopen sterk afwijken van het gemiddelde. Laat de accu daarom altijd goed testen voordat je een gebruikte elektrische auto koopt. Zo’n test is immers niet zo duur.

Positie Model Accucapaciteit / accutype SoH na 100.000 km 1 Kia e-Niro 64 kWh 97,25% 2 Hyundai Kona Electric 64 kWh 97,18% 3 Kia EV6 77,4 kWh 95,95% 4 Volvo XC40 Recharge 69 kWh – CATL 94,70% 5 Polestar 2 78 kWh – CATL 94,35% 6 BMW i3 120 Ah 93,77% 7 Polestar 2 78 kWh – LG Chem 93,53% 8 Tesla Model 3 60,5 kWh – CATL LFP 93,34% 9 Audi e-tron 50 71 kWh 93,02% 10 Audi e-tron 55 95 kWh 92,93% 11 Skoda Enyaq iV 77 kWh 92,88% 12 Tesla Model 3 78,8 kWh – LG Chem 92,83% 13 Tesla Model S 96 cellen 92,80% 14 Volkswagen ID.4 77 kWh 92,77% 15 Skoda Enyaq iV 77 kWh 92,60% 16 Tesla Model X 96 cellen 92,52% 17 Volkswagen ID.4 77 kWh 92,27% 18 Tesla Model Y 78,8 kWh – LG Chem 92,18% 19 Audi Q4 e-tron 77 kWh 92,18% 20 Volkswagen ID.3 58 kWh 91,79%