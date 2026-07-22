Stijn Kuster
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Na 100.000 kilometer blijken de accu’s van deze auto’s het best: bij sommige modellen lever je bijna 10 procent in

Een nieuwe Zweedse analyse van bijna 10.000 accutests laat zien dat elektrische auto’s na 100.000 kilometer nog een groot deel van hun oorspronkelijke accucapaciteit behouden. Toch scoren sommige modellen duidelijk beter dan andere.

Er zijn verschillende manieren om een accu te testen, maar slechts enkele meetmethodes staan echt goed aangeschreven. Voor deze analyse werden tests van Aviloo gebruikt. Die methode geldt als een van de betere manieren om de conditie van een accu te controleren. Andere meetmethodes voor elektrische auto’s kunnen logischerwijs tot andere resultaten leiden.

De Zweedse analyse van accu’s elektrische auto’s

De analyse is uitgevoerd door Carla, een Zweeds platform voor de verkoop van auto’s. Het bedrijf bekeek 9.954 accutests die tussen 2022 en 2026 in Zweden zijn uitgevoerd.

Koreaanse auto’s scoren erg goed

De accu die als beste uit de bus komt, ligt in de Kia e-Niro. Na 100.000 kilometer had die gemiddeld nog een capaciteit van 97,25 procent. Dat lijkt geen toeval, want de technisch nauw verwante Hyundai Kona Electric komt op een vergelijkbaar percentage uit. Er is nog meer Koreaans succes in de lijst. De top drie wordt namelijk gecompleteerd door de Kia EV6.

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Kia EV6 GT. (Afbeelding: Jérôme Wassenaar)

Van de onderzochte elektrische auto’s staat de Volkswagen ID.3 onderaan. Toch is ook die score nog behoorlijk goed. Na 100.000 kilometer is gemiddeld nog ruim 90 procent van de oorspronkelijke accucapaciteit over.

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Overigens zegt dit onderzoek niet iets over iedere elektrische auto. Er is alleen gekeken naar een aantal populaire modellen waarvan voldoende testresultaten beschikbaar waren. Bovendien kan de batterijstatus van de occasion die jij wilt kopen sterk afwijken van het gemiddelde. Laat de accu daarom altijd goed testen voordat je een gebruikte elektrische auto koopt. Zo’n test is immers niet zo duur.

PositieModelAccucapaciteit / accutypeSoH na 100.000 km
1Kia e-Niro64 kWh97,25%
2Hyundai Kona Electric64 kWh97,18%
3Kia EV677,4 kWh95,95%
4Volvo XC40 Recharge69 kWh – CATL94,70%
5Polestar 278 kWh – CATL94,35%
6BMW i3120 Ah93,77%
7Polestar 278 kWh – LG Chem93,53%
8Tesla Model 360,5 kWh – CATL LFP93,34%
9Audi e-tron 5071 kWh93,02%
10Audi e-tron 5595 kWh92,93%
11Skoda Enyaq iV77 kWh92,88%
12Tesla Model 378,8 kWh – LG Chem92,83%
13Tesla Model S96 cellen92,80%
14Volkswagen ID.477 kWh92,77%
15Skoda Enyaq iV77 kWh92,60%
16Tesla Model X96 cellen92,52%
17Volkswagen ID.477 kWh92,27%
18Tesla Model Y78,8 kWh – LG Chem92,18%
19Audi Q4 e-tron77 kWh92,18%
20Volkswagen ID.358 kWh91,79%

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Stijn Kuster
Geschreven door Stijn Kuster

Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

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