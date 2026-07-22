Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze cabriolet was geen verkoopsucces, dus koop je hem als occasion al voor een paar duizend euro

Een cabriolet die ook in de winter prima bruikbaar is, klinkt als de ideale combinatie. Toch wist de Ford Focus CC nooit echt door te breken. Terwijl de gewone Focus jarenlang een verkooptopper was, werd deze open occasion opvallend vaak over het hoofd gezien.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

In de jaren waarin coupé-cabriolets razend populair waren, stapte ook Ford in die trend. Dankzij een elektrisch bediend stalen klapdak bood de Ford Focus CC het beste van twee werelden. Met het dak dicht voelde hij aan als een gewone coupé, terwijl je op zonnige dagen binnen tientallen seconden van open rijden genoot. Daarmee moest de occasion de strijd aangaan met modellen als de Peugeot 307 CC, Opel Astra TwinTop en Volkswagen Eos. In de video hierboven vertelt Sjoerd van Bilsen hoe de verkoopstart verliep.

Ford Focus CC: cabrio voor een bescheiden budget

Onder de motorkap lag een breed aanbod aan benzine- en dieselmotoren. Vooral de 2,0-liter benzinemotor met 145 pk geldt als een fijne keuze. Die past goed bij het ontspannen karakter van de Focus CC en levert voldoende prestaties zonder overdreven dorstig te zijn. Eigenlijk is er geen echt slechte motorisering, want deze occasion is vooral een ontspannen cruiser. Bovendien deelt de auto veel techniek met de reguliere Focus, waardoor onderdelen doorgaans goed verkrijgbaar zijn.

Het rijgedrag van de Ford Focus CC kun je het beste omschrijven als prettig comfortabel. Zijn onderstel biedt veel comfort, terwijl de besturing nauwkeurig aanvoelt. Ook op langere ritten blijft de occasion aangenaam, iets waarin hij zich onderscheidt van diverse concurrenten uit dezelfde periode. Dankzij de solide bouwkwaliteit voelt hij bovendien nog altijd verrassend degelijk aan.

Het driedelige stalen klapdak van de Ford Focus CC is echter zeer complex en de achilleshiel van de occasion. Hij is elektronisch gestuurd en vroege modellen (2006-2007) stonden erom bekend dat ze vaak af fabriek al niet perfect waterdicht waren. Controleer daarom goed op lekkages en vochtplekken. Verder opent het dak alleen als het rolscherm in de kofferbak is uitgetrokken (ter bescherming van je bagage). Controleer of dit scherm en de bijbehorende sensor goed werken, anders weigert het dak dienst.

Hoeveel betaal je eigenlijk voor een occasion?

Wie in de markt is voor een Ford Focus CC, ontdekt al snel dat de prijzen aantrekkelijk zijn. Voor een paar duizend euro staan er al nette exemplaren te koop. Neem bijvoorbeeld deze zwarte auto uit 2009, die voor 6.980 euro wordt aangeboden in het Noord-Hollandse Loosdrecht. Met 101 pk koop je hiermee geen snelheidsmonster, maar zijn tellerstand van 29.750 kilometer zorgt ervoor dat de occasion waarschijnlijk nog vele jaren mee kan.