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Nieuwe Range Rover is niet wat het lijkt: GT blijkt voorproefje op radicale Jaguar

Range Rover laat ineens een nieuwe auto zien, genaamd de GT. Het model lijkt uit het niets uit de hoge hoed van concern JLR te worden getoverd, maar er zit een veel groter verhaal achter: dat van de Jaguar Type 00.

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Op de eerste foto’s van de Range Rover GT lijkt een nieuw model te staan dat geheel volgens de traditionele Range Rover-stijl is vormgegeven. Het is opvallend dat het merk ineens met een GT komt, maar iedereen zal deze auto direct herkennen als een Range Rover.

De actieradius van de nieuwe Range Rover GT

De auto staat op het EMA-platform, de nieuwe 800 volt-architectuur van moederbedrijf JLR. Over de exacte specificaties is nog weinig bekend, al zien we in het interieur dat de auto met een acculading van 80 procent nog 463 kilometer ver komt.

Het nieuwe interieur van Jaguar en Land Rover

Maar dat is niet het interessantste dat we vinden in het interieur. Deze Range Rover GT is namelijk het eerste productiemodel onder een grote koerswijziging binnen het concern. De vormgeving komt voor een groot deel overeen met wat we op de gelekte foto’s van de Jaguar Type 00 zien, ongetwijfeld een van de meest aanstootgevende conceptcars van de afgelopen jaren.

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

De interieurs van Land Rover en Jaguar lagen bij oudere modellen ook al relatief dicht bij elkaar. Dat zie je eigenlijk binnen ieder autoconcern. Toch wordt in de persberichten niet benoemd dat bij deze GT mogelijk de basis wordt gelegd voor de interieurs van de komende jaren, of misschien zelfs het komende decennium.

Minimalisme slaat nu ook bij JLR de klok. Wel is er duidelijk voor gekozen om nog een digitaal instrumentarium nogal plomp op het dashboard te plaatsen. Op het stuur vinden we knoppen die aanraakgevoelig lijken en achterin zit in plaats van een normale middenzitting een soort tweede middenconsole.

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

Hoewel een nieuwe GT van Range Rover op zichzelf al groot nieuws is, geeft dit model vooral een kijkje in de toekomst van het Britse concern. Of autoliefhebbers echt blij worden van deze ommekeer, zal de toekomst uitwijzen.

Geschreven door Stijn Kuster Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

