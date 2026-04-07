Plastic fantastic! Jaguar grijpt terug op jaren zeventig voor nieuwe, elektrische ‘Type 00’
Hoewel, officieel weten we natuurlijk niet of we hier te maken hebben met plastic, maar zo oogt het wel. Want wat ziet het dashboard van de Jaguar ‘Type 00’ er jaren zeventig uit!
Jaguar moet een beetje opschieten met het onthullen van zijn eerste nieuwe model, want het merk begint zo langzamerhand in de vergetelheid te raken. Daarom probeert Jaguar het vuurtje hoog te houden door af en toe wat over de ‘Type 00’ naar buiten te brengen.
Retrofuturistisch in Windows PC-grijs
Zo hebben al een paar journalisten en influencers in een gecamoufleerd exemplaar mogen rijden, waarbij we grappig genoeg een blik op het interieur hebben kunnen werpen. Op het lifestyleblog SidewalkHustle zien we bijvoorbeeld bovenstaande foto voorbijkomen.
En wat zien we daarop? Een retrofuturistisch dashboard dat in de jaren zeventig lijkt te zijn ontworpen door Giorgetto Giugiaro voor een van zijn wigvormige concepts. De onbestemde grijze kleur van het geheel doet ons denken aan PC-behuizingen uit de jaren tachtig en negentig.
Het stuur van de ‘Type 00’ heeft drie spaken, met op de twee grootste van die onhandige aanraakvlakjes, en een airbagbehuizing met ribbels. Het donkere vlakje in het stuurhart is geen schermpje. Eronder zit de merkaanduiding Jaguar verborgen.
Interessant is niet het breedbeeldscherm achter het stuur (welke auto heeft dat niet tegenwoordig?), maar wel de positie van de stengels voor de richtingaanwijzers, ruitenwissers en verlichting. Die zitten vast aan de camera van de bestuurdersmonitor en zijn dus relatief hoog geplaatst.
Jaguar ‘Type 00’ als vierdeurs GT
In tegenstelling tot het eerste studiemodel wordt de Jaguar ‘Type 00’ (de definitieve naam is nog niet bekend) geen tweedeurs coupé, maar een vierdeurs GT. Hij is naar verluidt 1.000 pk sterk, heeft een 120 kWh-batterij en komt op een volle lading 770 kilometer ver.
