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Man rijdt meer kilometers met Pagani van 2,3 miljoen euro dan jij met je dagelijkse auto

Een groot deel van de exclusieve supercars belandt direct na aflevering in een verwarmde opslag, om vervolgens amper of zelfs helemaal niet te worden gebruikt. Een Zwitserse Pagani-eigenaar denkt daar duidelijk anders over. Hij reed in negen jaar tijd meer dan 120.000 kilometer met zijn Huayra Roadster.

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Veel super- en hypercars maken nauwelijks kilometers omdat iedere extra kilometer de waarde kan drukken. Daarnaast zullen veel eigenaren bang zijn voor schade aan hun peperdure bezit.

Pagani Huayra met 126.000 kilometer op de teller

Voor deze Zwitser geldt dat blijkbaar niet. Zijn Pagani verscheen tijdens een evenement van de Supercar Owners Circle op Goodwood met een kilometerstand van maar liefst 126.259 kilometer. En dat terwijl de Huayra Roadster ooit ongeveer 2,3 miljoen euro kostte. Deze kilometerstand betekent hij zo’n 14.000 kilometer per jaar rijdt, meer dan de gemiddelde Nederlander.

Naar verluidt is dit de Pagani Huayra met de hoogste kilometerstand ter wereld. Pagani moedigt de eigenaar zelfs aan om vooral te blijven rijden. Toen de auto vorig jaar de grens van 100.000 kilometer bereikte, kreeg hij zijn onderhoudsbeurt cadeau.

V12

De Pagani Huayra is niet alleen bijzonder vanwege zijn nog altijd futuristische uiterlijk en bijna kunstzinnige interieur. Achter de voorstoelen ligt een door Mercedes-AMG gebouwde biturbo-V12 met een slagvolume van 5,98 liter. In deze uitvoering levert die krachtbron 764 pk, terwijl de auto slechts 1.280 kilogram weegt.



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Met een topsnelheid van ongeveer 370 km/h en een sprint van 0 naar 100 km/h in 3,2 seconden is het met recht een hypercar.

Daarbij is de Huayra bepaald geen auto die alle fouten van de bestuurder automatisch gladstrijkt. De gerobotiseerde versnellingsbak met enkele koppeling vraagt gewenning en de elektronica laat meer verantwoordelijkheid bij de bestuurder dan in veel moderne sportwagens. De Pagani heeft enorm veel grip, maar wanneer die grip eenmaal verdwijnt, gebeurt dat op hoge snelheid en met 764 pk achter je rug.

Dat maakt de Huayra spannend, uitdagend en in de juiste handen razendsnel. Er zijn veel filmpjes online van Pagani’s die crashes, zoals deze auto van Lewis Hamilton.