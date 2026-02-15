Deel dit: Share App Mail Tweet

“Touchscreens horen niet in auto’s!” Zegt de man die touchscreens populair maakte

De iPhone van Apple was weliswaar niet de eerste smartphone met een touchscreen, maar wel veruit de bekendste en populairste. De ontwerper ervan, de Brit Jony Ive, vindt echter dat touchscreens niet in een auto thuishoren.

Ive is de ontwerper van het interieur van de elektrische Ferrari Luce, dat eerder deze week werd onthuld. En hoewel daarin ook een touchscreen zit, worden veel functies aangestuurd via fysieke knoppen, omdat dat nou eenmaal veiliger is.

Euro NCAP gaat strafpunten uitdelen

Dat zeggen wij niet alleen, maar is ook de mening van diverse veiligheidsorganisaties, waaronder de Euro NCAP, die auto’s voortaan strafpunten gaat geven als ze te veel bedieningselementen in een touchscreen verstoppen.

‘Voor primaire functies geen touchscreens’

Ive zegt ook geen fan te zijn van aanraakschermen in auto’s. “Toen we de touchbediening van de iPhone ontwikkelden, was dat een oplossing voor een probleem. We waren op zoek naar een gebruiksinterface die van alles kon zijn: een calculator, een typemachine, een camera, enzovoort.”

“Voor de primaire functies in een auto zou ik nooit een touchscreen gebruiken, omdat je als bestuurder dan te vaak je aandacht van de weg moet halen. Het is de verkeerde technologie om te gebruiken voor de belangrijkste interface.”

Volgens Ive voelt iedere knop en schakelaar in de Ferrari Luce anders aan, zodat je precies weet welke je gebruikt en je dus niet hoeft te kijken. Dat is in de huidige Ferrari’s wel anders, want daarin zitten vooral haptische aanraakvlakjes, die je niet of nauwelijks blindelings kunt vinden en daardoor alsnog aandacht van de bestuurder vragen.

Touchscreens als modegrille en besparing

“Volgens mij werden touchscreens vooral gezien als mode”, legt Ive in een interview uit. “Het was dé technologie van het moment, dus dachten bedrijven: ‘daar moeten we er een van hebben’. En het jaar erna: ‘hij moet nóg groter.'”

Waar Ive aan voorbij gaat, is dat touchscreens ook een besparingsmaatregel zijn. Je monteert één scherm en daarmee kun je softwarematig alles. Een dashboard met allemaal verschillende fysieke knoppen is een stuk duurder om te ontwikkelen en produceren.