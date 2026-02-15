Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze driewielige occasion is bijna in nieuwstaat, maar ook even oud als China

Althans, als je vanaf de oprichting van de Volksrepubliek in 1949 telt. De Morgan F-serie 3Wheeler is een klassieke occasion die al langer dan de meeste mensen in Nederland bestaat, maar wat is dit eigenlijk voor auto?

Al vanaf het begin van de twintigste eeuw komen er interessante driewielers uit Groot-Brittannië. Een naam die veel autofanaten niet kennen is de Morgan F-serie 3Wheeler. Zonde, want het is een zeer interessante occasion.

Een driewieler uit Engeland

In 1933 werd de eerste Morgan F-serie 3Wheeler onthuld op de Olympia Motor Cycle Show in Londen. Het concept was eenvoudig: twee wielen voor, één wiel achter en een licht buizenframe met aluminium carrosserie. De motor ligt voorin en de aandrijving gaat naar het achterste wiel. Het ontwerp van de occasion oogt smal en klassiek, eigenlijk precies hetzelfde als andere auto’s uit zijn tijd, maar dan met een wiel minder. Uiteindelijk zouden deze auto’s tot 1952 gebouwd worden, toen Morgan besloot alleen nog vierwielige voertuigen te maken. Het duurde tot 2012 voordat ze met een nieuwe 3Wheeler zouden komen.

Binnenin de occasion vind je voor moderne standaarden nauwelijks comfort, maar wel charme. Bescherming tegen weer en wind in de Morgan F-serie 3Wheeler is beperkt en veiligheidsvoorzieningen zoals elektronische snufjes, schijfremmen of gordels ontbreken. Ook de besturing vraagt gewenning, mede door de bijzondere constructie met één achterwiel.

De Morgan F-serie 3Wheeler werd door de jaren heen geleverd met verschillende motoren, vaak afkomstig van Ford. ‘Normale’ occasions hebben een atmosferische viercilinder, met een inhoud van ongeveer 933cc en een vermogen van 8 of 10 pk. Later kwamen de ‘Super’-modellen en deze hadden een 1,2-liter viercilinder, met 34 pk. Dat is weinig, maar maakt de auto sneller dan je zou verwachten, is zijn lage gewicht. Hij weegt immers rijklaar slechts 506 kilogram. Schakelen doe je via een handgeschakelde twee- of drieversnellingsbak.

Aandachtspunten van de Morgan F-serie 3 Wheeler

Vanwege de leeftijd zijn er geen specifieke aandachtspunten van de Morgan F-serie 3Wheeler te noemen, daarvoor zijn er te weinig auto’s en die verkeren allemaal in een andere staat. Wel kun je bij occasions het chassis op roest en scheuren controleren en de hout en aluminium delen nakijken. Bij zulke auto’s is het verstandig om eerst een expert te raadplegen, voordat je besluit te kopen.

Prijs van deze occasion

De Morgan F-serie 3Wheeler was altijd al zeldzaam en die schaarste neemt toe. Er staat momenteel maar één model op Gaspedaal.nl en dat is gezien zijn leeftijd (en het feit dat er maar 265 van de Super gebouwd zijn) niet zo gek. Deze rode auto komt uit 1949 en heeft volgens de advertentie maar 50 kilometer op de teller staan; daarmee verkeert hij praktisch in nieuwstaat. Was hij niet meer dan 75 jaar oud geweest, dan hadden we hem misschien geen occasion durven noemen.

Nu kost deze occasion 49.950 euro en staat in het Gelderse Scherpenzeel te koop. Toen de Morgan F-serie 3Wheeler in 1978 naar Nederland kwam was hij nog groen, maar dat is in een latere restauratie veranderd in de kleur die hij nu heeft.

In 2015 heeft de laatste eigenaar hem gekocht en besloten om via restauratie de auto weer in nieuwstaat te brengen. Er zijn wel een paar verbeteringen doorgevoerd, waardoor hij niet meer helemaal in originele staat is. Denk hierbij aan volledig hydraulische remmen en een nieuwe opbergruimte achter de rugleuningen. Ook is het stuur afneembaar om makkelijker in- en uit te stappen.