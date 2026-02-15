Deel dit: Share App Mail Tweet

Grootste verlies sinds 2008! Bij dit automerk gaat op het moment weinig goed

Ford heeft in het vierde kwartaal van 2025 een verlies geleden van ruim 11 miljard dollar (omgerekend zo’n 9,2 miljard euro). Daarmee heeft het merk zijn slechtste jaar sinds de economische crisis van 2008 achter de rug.

Over heel 2025 bleef er onder de streep een verlies van 8,2 miljard dollar (bijna 6,9 miljard euro) over. Dat komt door een eenmalige afschrijving op de elektrische Model e-divisie van Ford. Zonder die afschrijving zou het bedrijfsresultaat positief zijn geweest: 6,8 miljard dollar (5,7 miljard euro).

Elektrische Ford F-150 werd een flop

Ford en EV’s is geen gelukkige combinatie. Het merk was er vroeg bij met een elektrische pick-up, de F-150 Lightning, maar die bleek geen verkoopsucces te zijn en werd in december 2025 na drie jaar van de markt gehaald.

Ford heeft besloten zijn plannen om te gooien. Verschillende nieuwe EV’s zijn in de ijskast gezet en er gaat meer geld naar de ontwikkeling van hybrides en plug-in hybrides. Een vergelijkbare ommezwaai maken meer merken, zoals bijvoorbeeld Porsche.

Importheffingen ook een probleem

Maar Ford heeft nog meer problemen, zoals de importheffingen van de regering Trump, die het bedrijf vorig jaar ongeveer 1 miljard dollar hebben gekost. En tot overmaat van ramp brak er ook nog brand uit bij een aluminiumleverancier, waardoor de productie moest worden teruggeschroefd.