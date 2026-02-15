Grootste verlies sinds 2008! Bij dit automerk gaat op het moment weinig goed
Ford heeft in het vierde kwartaal van 2025 een verlies geleden van ruim 11 miljard dollar (omgerekend zo’n 9,2 miljard euro). Daarmee heeft het merk zijn slechtste jaar sinds de economische crisis van 2008 achter de rug.
Over heel 2025 bleef er onder de streep een verlies van 8,2 miljard dollar (bijna 6,9 miljard euro) over. Dat komt door een eenmalige afschrijving op de elektrische Model e-divisie van Ford. Zonder die afschrijving zou het bedrijfsresultaat positief zijn geweest: 6,8 miljard dollar (5,7 miljard euro).
Elektrische Ford F-150 werd een flop
Ford en EV’s is geen gelukkige combinatie. Het merk was er vroeg bij met een elektrische pick-up, de F-150 Lightning, maar die bleek geen verkoopsucces te zijn en werd in december 2025 na drie jaar van de markt gehaald.
Ford overweegt met deze elektrische auto te stoppen: ‘De vraag is er gewoon niet’
Ford heeft besloten zijn plannen om te gooien. Verschillende nieuwe EV’s zijn in de ijskast gezet en er gaat meer geld naar de ontwikkeling van hybrides en plug-in hybrides. Een vergelijkbare ommezwaai maken meer merken, zoals bijvoorbeeld Porsche.
Importheffingen ook een probleem
Maar Ford heeft nog meer problemen, zoals de importheffingen van de regering Trump, die het bedrijf vorig jaar ongeveer 1 miljard dollar hebben gekost. En tot overmaat van ramp brak er ook nog brand uit bij een aluminiumleverancier, waardoor de productie moest worden teruggeschroefd.
Lees ook:
- Dit is de populairste caravantrekker van 2025, maar wij weten een betaalbaarder alternatief
- Geely gaat auto’s bouwen in Europese Ford-fabrieken, maar de samenwerking houdt meer in
- Als je aan een Amerikaanse auto denkt, heb je waarschijnlijk deze snelle occasion op je netvlies staan
- Deze occasion gold in zijn tijd als maatstaf van de middenklasse. Weet hij nog steeds te overtuigen?
Ook interessant
-
Aad (40) bouwde Mercedes-dieselmotor in klassieke Camaro: “Ruim 3 bar turbodruk”
-
Deze Amerikaanse occasion is niet alleen heel bruut, maar ook een bereikbare jongensdroom
-
Als je aan een Amerikaanse auto denkt, heb je waarschijnlijk deze snelle occasion op je netvlies staan
-
Middelvinger naar het milieu? Dit Amerikaanse merk verdriedubbelt zijn V8-productie in 2026
-
Wanhoop? Tesla probeert geflopte Cybertruck nu te verkopen in een land waar benzine niks kost
-
Tesla Model S en Model X uit productie! Maar niet omdat vrijwel niemand ze meer koopt
-
Marcel (54) wilde weer een Amerikaanse auto, maar wel een met vleugels
-
Waarom een Ford-medewerker een opgestoken middelvinger kreeg van president Trump
-
Dat deze Amerikaanse auto al na twee jaar van de markt verdwijnt, is de schuld van Trump
-
Door deze stomme fout mag Tesla dit model niet meer zo noemen
-
Goedkoopste Tesla Model Y krijgt nu 657 kilometer aan actieradius
-
Als je wil dat werkelijk niemand je aardig vindt, dan moet je deze SUV kopen