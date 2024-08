Deel dit: Share App Mail Tweet

Veel elektrische auto’s gaan in vlammen op bij EV-fabriek Rivian

In Normal, een plaatsje in de Amerikaanse staat Illinois, beleefde men een allesbehalve normale dag. Bij een fabriek van EV-merk Rivian gingen afgelopen weekend tientallen elektrische auto’s in vlammen op. Hoewel de brand vrij heftig was en veel schade veroorzaakte, bleef iedereen ongedeerd.

In de fabriek worden de Rivian R1T (de pick-up) en R1S (de SUV) gebouwd. Het vuur ontstond op het buitenterrein waar honderden elektrische auto’s van het merk staan geparkeerd. De brandweer, die uren nodig had om het vuur onder controle te krijgen, wist gelukkig te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de fabriekshal of de honderden andere auto’s.

Veel elektrische auto’s vernietigd na EV-brand bij Rivian

In totaal zijn tientallen Rivians volledig uitgebrand, zo is te zien op een luchtfoto die de volgende morgen werd gemaakt. Evengoed mag het EV-merk blij zijn dat de schade beperkt is gebleven tot enkel een aantal elektrische auto’s.

Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog onderzocht. Voor EV-liefhebbers is het te hopen dat het niet wederom een spontane ontbranding van een accupakket betreft. Na een vernietigende brand in een Zuid-Koreaanse parkeergarage waarbij een Mercedes EQE spontaan in vlammen op ging, staan elektrische auto’s in een kwaad daglicht. Deze brand en het feit dat EV’s veel duurder blijken om te repareren helpt daar zeker niet bij.