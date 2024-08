Deel dit: Share App Mail Tweet

In nieuwe hype roast ChatGPT jouw auto: dit vindt AI van de onze

Er is een nieuwe trend in autoland waarbij mensen massaal hun auto laten roasten door AI-tool ChatGPT. Om te demonstreren waar we het precies over hebben, laten we de kunstmatige intelligentie ook onze auto afbranden.

“ChatGPT is een door AI aangedreven taalmodel ontwikkeld door het bedrijf OpenAI, dat natuurlijke taal begrijpt en genereert om menselijke gesprekken na te bootsen. Het kan vragen beantwoorden, informatie verstrekken en creatieve teksten genereren op basis van de ingevoerde opdracht”, aldus ChatGPT zelf.

ChatGPT roast onze auto

Goed, en dan nu het leuke gedeelte… voor jouw als lezer althans. Als zogeheten prompt (de opdracht die je invoert om de AI-tool aan het werk te zetten) voeren we simpelweg in ‘roast onze auto‘. Daar zeggen we ook bij om welk model het gaat én we sturen een foto mee. Nu is ChatGPT aan zet.

De taalrobot windt er geen doekjes om: “Ah, een Nissan Skyline R33 GTST sedan! Dit lijkt wel het favoriete vervoermiddel van een wannabe drifter die te veel Fast & Furious heeft gekeken, maar de grip op realiteit net zo snel verliest als op de weg. Die spoiler lijkt eerder bedoeld om je ego in balans te houden dan je auto op de weg. En serieus, als je auto zo laag ligt, zou ik eerder een schop kopen dan een krik voor wanneer je weer eens vast komt te zitten op een drempel.”

AI heeft nog meer te zeggen

Oef, ChatGPT geeft niet veel om onze gevoelens. Gelukkig wordt het met de nodige humor gebracht. Voor de goede orde sturen we ook nog een afbeelding van de achterkant. Daarop had de AI-bot het volgende te zeggen: “Die uitlaatpijp is zo groot dat het lijkt alsof je elke ochtend de buurt wakker blaast, maar eigenlijk alleen maar een ego boost nodig hebt. En die iconische ronde achterlichten? Ze lijken meer op de ogen van je auto die zich afvraagt waarom hij nog steeds met jou vastzit.”

En bedankt, ChatGPT. Toch vinden we het wel een leuke trend. Online delen veel autofanaten de bittere woorden van de taalrobot. Durf jij het aan jouw geliefde bolide door de AI-tool te laten afbranden? Deel de roast dan vooral met ons. Dan kunnen wij ook nog even lachen.