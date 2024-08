Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische BMW koop je voor minder dan 15.000 euro

Het aanbod elektrische occasions groeit snel. Natuurlijk zijn daarbij merken die veel aandacht voor zich opeisen. Kritisch als we zijn, kijken we net even verder. Voor 15.000 euro is best een praktische, SUV-achtige, volledig elektrische auto te vinden. Bijvoorbeeld deze BMW-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische auto voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een elektrische auto voor 15.000 euro. Ditmaal lichten we de BMW i3 uit. Op donderdag en zaterdag laten we de twee andere opties zien.

BMW i3 (2013 – 2022)

Helaas hebben niet zoveel mensen begrepen hóe bijzonder de BMW i3 is. De bodem is van aluminium en de carrosserie van gekleurde kunststof. Samen met de elektrische aandrijving staat dat voor een enorm lange levensduur. Dàt is nog eens een duurzame occasion. Oké, de eigenzinnige vormgeving is niet ieders smaak.

De i3 is lekker comfortabel en stuurt precies, zoals het hoort bij een BMW. Leuk: de achterportieren scharnieren andersom, dàt stapt gemakkelijk in! De bagageruimte is met 260 wel krap. Met een verbruik rond 15 kWh/100 km zorgt de 42 kWh-accu voor zo’n 280 km actieradius. Bij een autobedrijf in Westervoort staat een blauw metallic i3 basis (2018, 91.000 km) voor 14.995 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het gebeurt dat de laadstekker niet loskomt, maar hiervoor is in de elektrische auto een noodvoorziening aangebracht. Met een volledig geladen accu kan de i3 ook in een noodloopmodus gaan. Dat is lastig, want de auto heeft een reset nodig en die kan alleen een BMW-dealer uitvoeren.

Diverse elektronische storingen kunnen optreden, alleen maar omdat een van de accupolen op de 12V-accu los zit. Vastzetten: klaar! Wil je alles weten van de techniek van de BMW i3? Bekijk dan hier de uitgebreide koopwijzer.