Facelift Kia EV6: nieuw design, meer range en vingerafdrukstart

Kia heeft de laatste jaren indruk gemaakt met zijn modelreeks die qua afwerking en design tegen premium aanschurkt. De Kia EV6 kennen we sinds 2021 en was volgens de Koreanen toe aan een facelift.

De auto kent een aantal wijzigingen aan het exterieur- en interieurdesign. Ook is de Kia EV6 voorzien van nieuwe features en zou de elektrische auto nu nog beter moeten presteren.

Kia EV6 te starten met vingerafdruk

Laten we met het uiterlijk beginnen. De EV6 is voortaan voorzien van Kia’s kenmerkende Star Map-lichtsignatuur (ook aan de achterzijde) en komt daarmee nu meer overeen met zijn stalgenoten. We zien zien ook een andere bumpers en andere wielen op de vernieuwde Kia EV6.

Aan boord van de EV6 vallen het nieuwe stuurwiel en de hoekigere infotainmentschermbehuizing op. Daarnaast is de EV voorzien van nieuwe sfeerverlichting die ‘de horizontale vormgeving van het interieur accentueert’, zo stelt Kia. Maar dat is niet alles. De elektrische auto is voortaan te starten met enkel een vingerafdruk, dankzij de nieuwe fingerprint scanner in de middenconsole.

Grotere actieradius in de Kia EV6

Aan boord van de EV6 tref je nu een accupakket met hogere energiedichtheid. Je hebt niet langer 58 kWh, maar 63 kWh aan energieopslag tot je beschikking in de Standard Range-versie. De capaciteit van de Long Range-accu stijgt van 77,4 kWh naar 84 kWh en dat terwijl de batterij juist een kilo lichter is geworden. De maximale actieradius bedraagt voortaan tot 582 kilometer, dat is dik 50 kilometer meer dan voorheen.

Dankzij betere warmtegeleiding tijdens het laden, haal je aan de DC-paal met de vernieuwde Kia EV6 een piekvermogen van 258 kW, waarmee van 10 tot 80 procent laden slechts 18 minuten duurt. Dankzij deze laadsnelheid kun je in een kwartiertje 343 kilometer aan range bijladen.

Meer features aan boord van de EV

De Kia EV6 is voortaan leverbaar met een elektrisch verstelbaar stuurwiel en een 12-inch head-up display. Daarnaast zijn veel van de assistentie- en veiligheidssystemen verder verbeterd. Of alle vernieuwingen bevallen, zullen we binnenkort testen. De gefacelifte Kia EV6 is vanaf eind september in Nederland leverbaar.