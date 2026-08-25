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Techfabrikant lijkt toch te stoppen met auto’s: het einde van een Dreame

Het merk Dreame groeide de afgelopen jaren keihard als Chinese concurrent van Dyson. Maar het bedrijf had nog veel grotere ambities: een eigen supercar. Die droom lijkt nu helaas in duigen te vallen.

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Dreame is niet het enige techmerk dat uiteindelijk afhaakt. Juist concurrent Dyson trok in 2019 al de stekker uit zijn eigen autoproject. Apple deed in 2024 hetzelfde.

Dreame

Voor Dreame zou het ook allesbehalve makkelijk worden. De winstmarges in de Chinese auto-industrie staan behoorlijk onder druk en er zijn simpelweg te veel merken. Daarbij wilde Dreame voor de financiering zwaar leunen op lokale staatsfondsen. Juist de regels voor dat soort fondsen zijn door de Chinese overheid aangescherpt. En als er één les is die Chinese bedrijven maar al te goed kennen, dan is het wel dat je beter met de plannen van de overheid kunt meebewegen dan ertegenin.

Toch had zo’n supercar een leuk uithangbord voor het merk kunnen zijn en moet Dreame al flink in het project hebben geïnvesteerd. Op het hoogtepunt waren er naar eigen zeggen bijna 1.000 medewerkers mee bezig en eerder dit jaar werden nog verschillende conceptmodellen getoond.

Helemaal officieel is de stekker er nog niet uit. Wel zou het team inmiddels zijn teruggebracht tot ongeveer 100 mensen. Na de laatste ontslagronde blijven er volgens Chinese media mogelijk zelfs nog maar enkele tientallen medewerkers over om het project af te wikkelen.

Ongetwijfeld heeft het bedrijf met deze stap een verstandige keuze gemaakt. De kans dat ook Dreame juist in tijden van zware concurrentie en oplopende kosten een winstgevende en toekomstbestendige autofabrikant zou worden, was immers klein. Andere merken hebben al laten zien hoe lastig dat is.

Geschreven door Stijn Kuster Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

