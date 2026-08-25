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Zelfs met een klein budget kun jij deze elektrische occasion bijna in nieuwstaat kopen

Een jonge EV hoeft niet duur te zijn. Voor minder dan 10.000 euro rijd je namelijk al een Dacia Spring als occasion.

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Er is wel een reden waarom deze occasion zoveel goedkoper is dan veel andere elektrische auto’s. De Spring is een kleine A-segmenter van slechts 3,73 meter lang en is met zijn simpele techniek vooral bedoeld voor stadsgebruik.

Dacia Spring: kleintje met eenvoudige techniek

Hoewel het dus geen ruime gezinsauto is, heeft de Dacia Spring een belangrijke troef. Een Spring behoort al jaren tot de goedkoopste nieuwe elektrische auto’s. De huidige versie werd in 2024 technisch flink aangepakt, terwijl de prijs opvallend laag bleef. Nieuw kostte de occasion, afhankelijk van de uitvoering, ongeveer 18.000 tot 20.800 euro.

Afhankelijk van uitvoering en modeljaar levert de elektromotor 45 tot 100 pk. Het 24,3 kWh-accupakket ligt onder de vloer van de occasion. De officiële actieradius bedraagt 225 kilometer, maar in een eerdere test kwam de Dacia Spring op 181 kilometer uit, waardoor je voor langere ritten vaker een laadstop moet inplannen.

Na de facelift ziet de Dacia Spring er bovendien een stuk volwassener uit. Deze vernieuwing bracht een interieur dat moderner oogt en beter aansluit bij andere Dacia-modellen. Ook kun je achteraf meer accessoires in de occasion toevoegen, zoals een dashboardkastje of inductielader. Zijn laadkabel heeft bovendien een eigen plek onder de voorklep gekregen.

Dit zijn de aandachtspunten van de Dacia Spring

De Dacia Spring kent enkele bekende aandachtspunten. Zo slijten de remmen relatief snel en kan er speling in de stuurinrichting ontstaan. Ook kunnen de dim- en achterlichten bij occasions uitvallen. Vaak komt dit door een slechte kabelboom of vocht dat de lichtbehuizing binnendringt, wat tot kortsluiting leidt.

Zoveel betaal je voor een occasion

Er staan momenteel 149 occasions te koop, met prijzen tussen 6.950 en 22.500 euro. Wij kozen voor dit grijze exemplaar uit 2021, dat voor 9.950 euro wordt aangeboden in het Gelderse Nijkerk. Deze Dacia Spring is uitgevoerd als Comfort Plus, met een tellerstand van 40.612 kilometer. Hij krijgt een nieuwe APK bij aflevering.