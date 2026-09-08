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Skateboard-icoon Tony Hawk bouwde klassieke Corvette om tot EV: “Puristen vinden dit niet leuk”

In een klassieke Corvette hoort een good old V8, toch? Niet volgens skateboard-icoon Tony Hawk. Hij liet zijn Stingray ombouwen tot elektrische auto.

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Hoewel Tony Hawk inmiddels al 58 jaar oud is en zichzelf grootvader mag noemen, is hij nog steeds een van de bekendste namen uit de skatewereld. Ook degenen die nooit iets met de kickflipkunst hebben gehad, kennen Tony Hawk. Niet omdat hij geschiedenis schreef door als eerste skater ooit die een 900-spin te doen, maar vooral dankzij het mateloos populaire gamereeks Tony Hawk’s Pro Skater.

De Corvette Stingray van Tony Hawk

Afijn, terug naar de Stingray. Het is tweede generatie Corvette uit 1964 die Hawk al twintig jaar in bezit heeft. “Gedurende mijn complete jeugd was dit mijn droomauto”, vertelde de skateboarder deze week aan zijn bijna 10 miljoen Instagram-volgers. “Het leek net de Batmobile.”

Enige nadeel is dat Hawk naar eigen zeggen geen hobbysleutelaar is. En met zo’n oudje is dat eigenlijk wel nodig. Daarom bracht hij zijn Corvette Stingray naar het bedrijf EV West, een Californische specialist in elektroconversies.

Omgebouwd tot elektrische auto

Daar is de klassieke musclecar voorzien van een Tesla-aandrijflijn. De 5,4-liter V8 onder de motorkap maakte plaats voor een flinke accu en achterin stuurt een elektromotor bijna 300 pk naar de achterwielen.

“Ze hebben hem een stuk betrouwbaarder én sneller gemaakt”, grapt Tony Hawk. “Ik denk niet dat Corvette-puristen dit heel leuk vinden”, zei de skater in een eerdere video met Jay Leno. Gelukkig is de conversie terug te draaien, mocht Hawk dat ooit willen.

Toch zijn de reacties onder zijn nieuwe Instagram-video overwegend positief. “Smaakvol, netjes en heel indrukwekkend gemaakt”, leest een reactie met veel likes. Een ander zegt: “Als skateboarder en automonteur heb ik hier gemixte gevoelens bij, maar dit toekomst en Tony Hawk is de coolste gast op aarde.”

Binnenin is vrijwel niet te zien dat de auto zo grondig is verbouwd. “De brandstofmeter laat nu het accupercentage zien”, legt Hawk uit. Achter een klepje op het dashboard zit een scherm verstopt met daarop alle andere waardevolle informatie over de elektrotechniek aan boord. De laadpoort zit achter het tankklepje. Heel subtiel.

Gordels toegevoegd

“Verder zijn alleen gordels toegevoegd, want in 1964 was veiligheid geen prioriteit”, lacht de skateboarder. Wel gaat het daarbij enkel om simpele heupgordels. Tja, daar zouden wij niet al te veel op vertrouwen, dus doe maar voorzichtig met die 300 elektropaardjes.

Tony Hawk is overigens niet de enige die klassiekers verandert in EV’s. Eerder deed Jaap Rengersen mee aan de Autovisie-rubriek Uw Garage. Daarin vertelde hij over zijn geëlektrificeerde Volvo Amazon.