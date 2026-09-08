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Wegenbelasting voor EV’s in 2027: hoeveel moeten elektrische rijders straks betalen?

Sinds vorig jaar moeten ook elektrische rijders een beetje wegenbelasting betalen. De komende jaren wordt dat stapsgewijs meer. Omdat het aandeel EV-rijders steeds verder toeneemt, leggen we nog een keer uit hoe het zit met de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s.

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Wegenbelasting, motorrijtuigenbelasting, mrb, houderschapsbelasting… Verschillende termen voor dezelfde de belasting die je betaalt wanneer je een voertuig op jouw naam hebt staan. Met de opbrengsten worden wegen en bruggen onderhouden. Althans, dat is de bedoeling. Het tarief hangt af van het voertuiggewicht, het soort brandstof, de uitstoot en de provincie waarin je woont.

Motorrijtuigenbelasting in 2027 en daarna

Om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren, genoot je als EV-rijder jarenlang van een aantal financiële voordelen. Eén daarvan was elektrische rijders geen wegenbelasting hoefden te betalen. Dat is sinds begin 2025 niet meer het geval. Toen gold nog een kwarttarief, wat betekent dat EV’s 75 procent korting kregen op het reguliere tarief voor benzineauto’s.

Jaar Percentage van voltarief 2025 25% 2026 70% 2027 70% 2028 70% 2029 75% Vanaf 2030 100%

Dit jaar is die korting op de wegenbelasting geslonken tot 30 procent. Je betaalt dus 70 procent van het voltarief. Dat geldt ook voor 2027 en 2028. Het jaar daarop, in 2029, betaal je 75 procent van het voltarief. Vanaf 2030 is het gedaan met de korting en betalen EV-rijders de volle mep.

Oneerlijk voor EV-rijders?

Volgens veel elektrische rijders is dat niet eerlijk. Accu’s aan boord van EV’s wegen vaak honderden kilo’s, waardoor elektrische auto’s inherent zwaarder zijn dan vergelijkbare brandstofauto’s. Door dat extra gewicht betalen EV-rijders straks dus relatief veel wegenbelasting.

Wegenbelasting op de schop

Toch is het de vraag of het huidige wegenbelastingstelsel tegen die tijd nog bestaat. Er wordt al langer gesproken over alternatieven. Denk aan rekeningrijden, waarbij je per gereden kilometer betaalt.

Ook wordt onderzocht of de wegenbelasting voortaan kan worden gebaseerd op de oppervlakte van een voertuig in plaats van op het gewicht. Dat klinkt best logisch: elektrische auto’s worden dan niet langer gestraft voor hun overtollige kilo’s, terwijl bezitters van grote en doorgaans minder zuinige auto’s juist meer betalen. Helemaal géén wegenbelasting betalen kan overigens nog steeds, bijvoorbeeld met deze gave auto.