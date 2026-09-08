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Deze occasion wil je: zeldzame BMW met V12 en vierwielsturing, waarvan momenteel maar één exemplaar te koop staat

Een BMW 850 CSi is een van de bijzonderste youngtimers die je kunt kopen. Het aanbod van deze occasion is zeer beperkt en daardoor ligt het prijskaartje hoog.

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De BMW 850 CSi was vanaf 1992 het topmodel van de eerste generatie 8-serie. Hij werd door BMW Motorsport ontwikkeld en kreeg grondig aangepaste techniek. Onder de lange motorkap ligt een 5,6-liter V12 met 380 pk en 550 Nm. Verder beschikte de CSi onder meer een sportonderstel, krachtigere remmen en vierwielsturing. In bovenstaande video laat Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst zien hoe bijzonder de occasion rijdt.

Bijna een M8, maar dan als comfortabele GT: de BMW 850 CSi

Hoewel de BMW 850 CSi bijna 1.900 kilo weegt, zijn de prestaties indrukwekkend. De V12 levert zijn vermogen via een handgeschakelde zesversnellingsbak aan de achterwielen. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 5,9 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Vooral de vierwielsturing maakt de grote coupé bijzonder. Zijn achterwielen sturen mee, waardoor de grote occasion in bochten wendbaarder aanvoelt dan zijn formaat doet vermoeden.

BMW Motorsport paste bovendien het onderstel aan en monteerde onder meer een sperdifferentieel en krachtigere remmen. Toch is de BMW 850 CSi geen compromisloze sportwagen. Het is vooral een snelle GT waarmee je comfortabel lange afstanden aflegt. De V12 van de occasion levert bovendien over een breed toerengebied veel koppel.

Aan de buitenkant van de occasion is het verschil met een reguliere 850i of 850Ci subtiel. De BMW 850 CSi kreeg aangepaste bumpers, speciale M-spiegels, vijfspaaks lichtmetalen wielen en een lagere carrosserie. Vier uitlaatpijpen aan weerszijden van de achterbumper maken duidelijk dat dit geen standaard 8-serie is.

Bij een gebruikte BMW 850 CSi verdient vooral de onderhoudshistorie aandacht. De complexe techniek kan bovendien flink in de kosten lopen als er iets defect raakt. Daarbij is de V12 een dorstige motor. Een sluitende historie en een grondige technische controle zijn daarom belangrijk. Controleer verder goed de vierwielbesturing van de occasion. Het systeem is bij achterstallig onderhoud uiterst storingsgevoelig door verouderde hydraulische leidingen, sensoren en computers. Onderdelen voor het systeem zijn bovendien niet altijd eenvoudig te vinden en specialistische reparaties kunnen daardoor kostbaar zijn.

Dit kost deze occasion

Van de BMW 850 CSi zijn slechts 1.510 exemplaren gebouwd. Daardoor is het aanbod zeer beperkt. Momenteel staat er in Nederland slechts één occasion te koop. Dit rode exemplaar uit 1996 wordt voor 79.995 euro aangeboden in het Gelderse Heteren. Toch liever wat minder betalen voor een 8-serie? Voor ongeveer 40.000 euro minder staan er twee iets minder sportieve 850Ci’s te koop. Het exemplaar op de foto’s heeft 125.111 kilometer op de teller.