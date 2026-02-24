Deel dit: Share App Mail Tweet

Sjoerd (33) bouwde een BMW-motor in zijn Citroën: “Nu drie keer zo sterk”

Sjoerd Engeltjes (33) voerde een harttransplantatie uit bij zijn Citroën Dyane. De donor is een motorfiets van BMW.

In het huidige Autovisie Magazine duiken we diep in de wereld van engineswaps. We bezochten drie extreem indrukwekkende, maar totaal verschillende creaties. Eerder zag je Aad die een wel héél merkwaardige motor in zijn Camaro bouwde en de 559 pk sterke Volvo 740 van Mathijs. Sjoerd haalt die cijfers niet, maar zijn Citroën Dyane is evengoed drie keer zo sterk als toen hij de fabriek verliet.

90 pk in een Citroën Dyane

Bovendien hoeft hij – normaalgesproken – veel minder gewicht mee te zeulen. “Ik wil je niet dik noemen, maar het is qua snelheid goed te merken dat ik een passagier aan boord heb”, krijgen we op subtiele wijze te horen als we in zijn opgepepte Fransoos over de Posbank scheuren. “Op dit gewicht voel je elke kilo.”

Desondanks komt de nu 90 pk sterke Dyane behoorlijk rap op ons over. Wat helpt is dat we laag bij de grond zitten en de deurtjes die ons van de voorbijflitsende bomen scheiden niet veel dikker zijn dan een velletje aluminiumfolie. Ook het rauwe gebrul van de tweecilinder voorin tilt de snelheidsbeleving naar een hoger niveau.

Motor van een BMW R 1100 RS

Het betreft een 1.085 cc boxer uit een BMW R 1100 RS. Inderdaad, de krachtbron uit een motorfiets. Om geen enkel onderdeel te missen, kocht Sjoerd voor dit project een complete motorfiets. “Dat bracht me in een vrij ongemakkelijke situatie,” vertelt hij ietwat beschaamd. “De eigenaar stond op het punt te emigreren en moest zodoende zijn BMW verkopen. Vol trots vertelde hij over zijn machine. Ik knikte telkens vriendelijk, maar had eigenlijk alleen oog voor het motorblok. De beste man had geen idee dat ik de tweecilinder er meteen uit zou schroeven.”

(Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters)

(Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters)

Die ingreep was allesbehalve willekeurig. Deze conversie is het beste antwoord gebleken op de vraag naar meer vermogen. “Als je meer pk’s uit de standaard motor wil persen, lopen de kosten gauw op.” Sjoerd spreekt uit ervaring. Agressievere nokkenassen, sterkere motorcomponenten, veel maatwerk… Het tikt gauw aan.

‘Zo’n BMW-boxer levert kant-en-klaar veel vermogen’

“Toen de originele boxer er nog in zat, had ik er een compressortje op gezet. Tijdens het rijden werd alles bloedheet en na elke rit dook ik onder de kap om te checken of de boel nog intact was. Bovendien steeg het verbruik van de Citroën Dyane daarmee naar 1 op 7. Het was simpelweg geen doen,” vertelt hij.

“Zo’n BMW-boxer levert kant-en-klaar al veel vermogen. Daarbij behoud je ook nog eens hetzelfde karakter. En omdat deze motor net als de originele luchtgekoeld is, hoef je niet plots een koelsysteem te fabriceren.” Deze conversie wordt vaker gedaan, wat Sjoerd de zekerheid gaf dat het mogelijk is.

Alles zelf doen

Wel zijn het voornamelijk 2CV’s waarin deze motor wordt gelepeld. “De Eend is veel bekender, maar juist daardoor vind ik de Dyane juist leuker. Hij is eigenzinniger en zeldzamer, al maakt dat de jacht op onderdelen een stuk uitdagender. Voor een 2CV is werkelijk alles nog te krijgen. Je zou vandaag de dag een compleet nieuwe kunnen opbouwen. Voor de Dyane geldt dat niet.” De keuze voor een Citroën Dyane vereist dan ook flink wat creativiteit en doorzettingsvermogen. Het helpt dat Sjoerd bij Burton werkt, waar hij jarenlange ervaring opdeed met dit platform.

(Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters)

(Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters) (Afbeelding: Coen Grutters)

Er zijn partijen die passende motorsteunen voor een dergelijk project verkopen, maar Sjoerd bouwt alles liever zelf. Anders dan Aad die vertrouwt op zijn timmermansoog, tekende Sjoerd zijn motorsteunen eerst digitaal tot op de millimeter uit. “In eerste instantie heb ik alles op een oud stuk chassis geplaatst. Zo wist ik dat de boel goed in elkaar paste. Uiteindelijk heb ik het geheel in een weekendje overgeheveld in de Dyane.”

168 km/h in een Citroën Dyane

Maar daarbij houdt het niet op. Hoewel de Dyane nog altijd slechts iets meer dan zeshonderd kilo weegt, monteerde Sjoerd voor de zekerheid grotere, geventileerde remschijven. Het onderstel is aangepast met stuggere veren, stevigere draagarmen en andere dempers om de rol- en duikbewegingen enigszins te beperken.

“Wat maar weinig mensen opvalt, is dat ik de snelheidsmeter heb veranderd. Gewoonlijk gaat-ie tot 130 km/h, maar de Dyane kan nu veel harder”, zegt hij met een weinig verhullende glimlach. Onze vervolgvraag laat zich raden. Sjoerd kijkt kort weg en twijfelt een moment. “168 km/h,” geeft hij dan toe. “Op de GPS.”

‘De auto heeft er bijna 53 jaar over gedaan om zo te worden, dan vind ik het zonde om hem te spuiten’

Wat juist óngewijzigd is gebleven, is de lak van de Citroën Dyane. “Her en der heb ik wel wat hersteld, maar daarbij probeerde ik altijd zijn patina te behouden. De auto heeft er bijna 53 jaar over gedaan om zo te worden, dan vind ik het zonde om hem te spuiten”, legt Sjoerd uit.

“Het is nu vooral een kwestie van de puntjes op de ‘i’ zetten”, beweert hij. Als we hem stilletjes aankijken, grijnst hij. “Nou ja, en de 1100 is natuurlijk niet het grootste blok dat er is.” Af is een illusie, maar dat geeft niet. Want de Frankenstein-projecten van Sjoerd, Aad en Mathijs ontstaan niet worden uit onvrede over het bestaande, maar uit een onstilbare nieuwsgierigheid naar wat er technisch mogelijk is.

