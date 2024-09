Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijbewijs halen? In deze regio’s is slagingspercentage het grootst

In 2024 kost het doen van een rijexamen 136,50 euro. Een flinke smak geld. Het liefst wil je dan ook in één keer slagen voor je rijbewijs. Maar waar is het slagingspercentage het grootst?

Uiteraard verschilt dat per rijschool. Toch zijn er ook regio’s waar leerlingen gemiddeld veel vaker slagen dan op andere plekken, zo blijkt uit onderzoek van occasionwebsite AutoTrack. Daarin werd het slagingspercentage van gemeenten waarin het afgelopen jaar minstens 200 leerlingen voor het eerst examen deden met elkaar vergeleken.

Gemeenten met grootste slagingspercentage

Wat blijkt? In het Limburgse plaatsje Roerdalen heb je de grootste kans om in één keer het felbegeerde roze pasje te bemachtigen. Maar liefst 72,3 procent van de kandidaten slaagt bij de eerste poging. Een gigantisch verschil met Capelle aan den IJssel, waar het slagingspercentage een droevige 30,2 procent bedraagt.

Nummer Plaats Slagingspercentage 1. Roerdalen (Limburg) 72,3% 2. Maasgouw (Limburg) 69,7% 3. Reusel-De Mierden

(Noord-Brabant) 69,6% 4. Stichtse Vecht (Utrecht) 69,5% 5. Leudal (Limburg) 69,2%

Van alle grote steden heeft Maastricht het hoogste slagingspercentage: 64,1 procent van de kandidaten slaagt in één keer voor zijn rijbewijs. Rotterdam is hekkensluiter met een matige 30,2 procent.

Betere kans van slagen bij duurdere rijscholen

Hetzelfde onderzoek keek ook naar uurtarieven in verschillende regio’s. Lees hier in welke provincies rijlessen het duurst en het goedkoopst zijn. AutoTrack vergeleek ook rijschooltarieven met hun slagingspercentage. Daaruit is te concluderen dat je bij duurdere rijscholen een aanzienlijk betere kans van slagen hebt.

Uurtarief rijschool Gemiddeld slagingspercentage Minder dan € 50,00 per uur 47,2% € 50,01 tot € 60,00 per uur 54,7% € 60,01 of meer per uur 59,1%

Dit heeft vermoedelijk van doen met moderner oefenmateriaal, verfijndere lesmethoden en beter opgeleide instructeurs. Je betaalt dus iets meer, maar je krijgt er ook wat voor terug.

Leuke eerste auto’s met rijbewijs net op zak

Heb je je autorijbewijs gehaald, dan wil je natuurlijk een betaalbare, betrouwbare en vooral leuke eerste auto. Autovisie testte recent twee budget-hot hatches die de ideale beginnersauto’s vormen voor jonge petrolheads.