Porsche 911 Dakar te duur? Check dan deze Nissan Z Warrior

De Porsche 911 Dakar en Lamborghini Huracán Sterrato zijn een tikkeltje vreemd. Lage, strak sturende sportwagens worden plots omgetoverd tot offroadhelden. Met de Nissan Z Warrior lijkt het Japanse merk de trend te volgen.

‘Warrior? Nooit van gehoord’, denk je wellicht. Het is een offroadlabel dat het merk voert in Australië voor modellen zoals de Patrol en Navara. Het is niet Nissan-eigen, maar wordt verzorgd door een derde partij genaamd Premcar.

Nissan Z Warrior als offroad-sportwagen

Nu blijkt Nissan de naam Z Warrior in Australië te hebben geclaimd, waardoor een offroadvariant van de Nissan Z in de pijplijn lijkt te zitten. Leuk om mee te crossen door de outback.

De Z op de afbeeldingen is overigens niet de Warrior-uitvoering, maar een moderne interpretatie van de Datsun 240Z die begin jaren zeventig tweemaal de East African Safari Rally won.

Upgrades voor het terrein

Wat de Nissan Z Warrior te brengen heeft, is nog niet duidelijk. Hij zal ongetwijfeld verhoogd worden en net als de Navara en Patrol Warrior met andere wielen en ruiger rubber komen. Als Nissan heeft gespiekt bij Lamborghini en Porsche, dan kun je waarschijnlijk ook een flinke dakdrager verwachten.

De Nissan Z is in Australië omgerekend al vanaf 49.740 euro te koop is (ja, zo mooi kan het zijn als je niet in een bpm-hel leeft). Onder de kap ligt een 3,0-liter V6 met ruim 400 pk en 475 Nm koppel, die zijn vermogen via een zestraps handbak naar de achterwielen stuurt.

Lamborghini Huracán Sterrato en Porsche 911 Dakar

De Z is aan ons Europeanen voorbij gegaan en dus hoeven wij uiteraard ook dit terreinspeeltje hier niet te verwachten. Jammer, want het zal ongetwijfeld een goedkopere terreinsportwagen zijn dan de Lamborghini Huracán Sterrato en Porsche 911 Dakar. Autovisie voelde beide offroaders eerder aan de tand. Hieronder zie je onze video met de 911 Dakar.