Testdagen in Formule 1 volgend jaar opnieuw in Bahrein

De testdagen van de Formule 1 worden begin volgend jaar opnieuw in Bahrein gehouden. De teams krijgen het Bahrain International Circuit op 26, 27 en 28 februari tot hun beschikking om te werken aan hun auto’s voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

Sinds 2009 heeft Bahrein de testdagen al zes keer eerder georganiseerd. Volgens de Formule 1 is Bahrein geschikt vanwege “de consistente weersomstandigheden, een mix van bochten op hoge en lage snelheid en twee lange rechte stukken”. “Daardoor kunnen de teams maximale gegevens verzamelen voor het komende seizoen”, meldt de organisatie.

Het circuit van Bahrein werd in 2004 voor het eerst gebruikt in de Formule 1. Het was de eerste race in het Midden-Oosten.

Het seizoen begint volgend jaar met de Grote Prijs van Australië. Het eerste raceweekend vindt van 14 tot en met 16 maart plaats.

