Rijlessen flink duurder: hier betaal je gemiddeld het minst

Rijlessen zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden, zo stelt occasionwebsite AutoTrack op basis van eigen onderzoek. De tarieven verschillen echter sterk per regio.

AutoTrack analyseerde de prijzen van ruim 1.500 rijscholen door heel Nederland. Waar de voordeligste rijscholen zo’n 35 euro per uur autorijles rekenen, vragen de duurste instructeurs soms wel 80 euro per uur.

Rijlessen bijna kwart duurder in drie jaar

Gemiddeld betaal je in Nederland voor 60 minuten rijles 58,24 euro. Dat is 23 procent meer dan in 2021, toen een uurtje rijles je gemiddeld nog 47,30 kostte. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde uurtarief voor autorijlessen 55,14 euro en in 2022 was dat 51,82 euro.

Tarief rijles per provincie

Niet alleen per rijschool, maar ook per provincie lopen de uurtarieven uiteen. Met een gemiddelde prijs van 60,13 euro is Friesland de duurste provincie op te lessen, terwijl je in Zeeland met een uurtarief van 55,84 euro het voordeligst uit bent.

Provincie Gemiddeld uurtarief

autorijles in 2024 Zeeland €55,84 Zuid-Holland €56,64 Limburg €57,16 Flevoland €57,28 Overijssel €57,39 Groningen €57,61 Drenthe €57,63 Noord-Brabant €58,26 Noord-Holland €58,71 Utrecht €59,31 Gelderland €59,62 Friesland €60,13

Een paar euro verschil, boeiend… Nou, dat verschil kan flink oplopen. Het gemiddelde aantal lesuren bedraagt inmiddels 43. Dat aantal rijlessen kost je in Friesland gemiddeld bijna 185 euro meer dan in Zeeland.

Toch is het volgens AutoTrack verstandig niet enkel op de uurtarieven af te gaan. “Beter opgeleide instructeurs, moderner oefenmateriaal of een andere lesmethode kunnen ervoor zorgen dat je bij een duurdere rijschool minder lessen nodig hebt dan bij een goedkopere.”

