Zwitserse BMW-rijder krijgt extreem hoge boete voor bumperkleven

Een boete krijgen is nooit leuk. Deze BMW-bestuurder uit Zwitserland maakte het wel heel bont, en kreeg een bizar hoge bekeuring.

De bestuurder kreeg een boete van maar liefst 108.500 Zwitserse Franken (CHF) voor bumperkleven. Omgerekend is dit zo’n 116.000 euro. Maar waarom is deze verkeersboete zo hoog?

Overtreding

De Zwitserse politie schrijft in een verklaring dat de 58-jarige bestuurder van een BMW 540d in maar 2023 door de politie gesnapt werd op de A1 richting Zurich. Hierbij reed de bestuurder van de BMW met 120 km/h veel te dicht op zijn voorligger. In de meeste landen koste deze verkeersovertredingen enkele honderden euro’s. In Zwitserland werkt het anders.

Boete in verhouding met inkomen

In Zwitserland worden bekeuringen berekend aan de hand van het belastbare inkomen van de persoon die de bekeuring ontvangt. De bestuurder van de BMW had een belastbaar inkomen van 1,76 miljoen Zwitserse Franken. Dit resulteerde in een totale boete van omgerekend 116.800 euro. Deze bestond uit een bekeuring van 11.800 euro en een voorwaardelijke boete van vijftig dagen lang, 2.100 euro per dag. Hier kwamen ook nog eens 3.500 euro aan proces kosten bij op.

Hoger beroep tegen boete

De bestuurder van de BMW bleek advocaat te zijn. Waar het aanvechten van een verkeersboete in Nederland vaak loont, was dat bij deze zaak niet het geval. De man ging in hoger beroep tegen de boete en beweerde dat hij genoeg afstand had gehouden en dat de manier waarop de politie de afstand tussen de auto’s berekende niet klopte.

Hoewel de rechter hier niet mee akkoord ging, hoefde de man uiteindelijk de voorwaardelijke boete van 105.000 euro niet te betalen. Wel betaalde de man een slordige 14.000 euro aan initiële bekeuring en proceskosten. Het maken van een verkeersovertreding in Zwitserland gaat dus veel geld kosten. Zeker als je een bovengemiddeld inkomen hebt.