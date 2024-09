Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wijt problemen Red Bull niet aan vertrek Newey

Max Verstappen heeft in de aanloop naar de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe voormalig topontwerper Adrian Newey van Red Bull gefeliciteerd met de overgang naar Aston Martin. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zei dat hij niet gelooft dat de huidige problemen van de Red Bull te maken hebben met het vertrek van Newey, maar dat iedereen wel graag met de ontwerper zou willen werken.

Verstappen zei blij te zijn voor Newey, “die een nieuwe uitdaging aangaat”, al gaf hij eerder ook toe het vertrek van de ontwerper te betreuren. “Maar als iemand besluit dat hij wil vertrekken, dan moet je ook de bladzijde omslaan”, aldus Verstappen op de website van de Formule 1.

De Red Bull-coureur hoopt dat het team in Bakoe de problemen van de wagen van de afgelopen races achter zich heeft gelaten. “We hebben enkele moeilijke raceweekenden gekend”, gaf hij toe. “We proberen de wagen beter te snappen en weer meer competitief te zijn. Monza was niet goed voor ons. We hebben veel geanalyseerd en proberen de problemen met de wagen op te lossen, maar het kost ook tijd, het is niet ineens opgelost. We moeten geduld hebben.”

Overgang

De drievoudig wereldkampioen kreeg ook de vraag of hij zich in de toekomst net als Newey zelf een overgang naar Aston Martin kan voorstellen, zeker na de opmerkingen van teambaas Mike Krack dat de deur voor Verstappen altijd openstaat. “Dat is misschien iets voor de toekomst, maar niet nu”, zei Verstappen die aangaf dat hij op dit moment andere zaken aan zijn hoofd heeft.

De coureur heeft in het WK nog een voorsprong van 62 punten, maar zijn laatste grand-prixzege dateert van de Grote Prijs van Spanje van 23 juni. Bij de Grote Prijs van Italië bijna twee weken geleden eindigde Verstappen slechts als zesde. In het constructeurskampioenschap heeft Red Bull in de afgelopen races een grote voorsprong verspeeld en nog maar 8 punten meer dan McLaren.

ANP