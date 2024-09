Deel dit: Share App Mail Tweet

EC onderzoekt mogelijke staatssteun bij verkoop Nürburgring

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de verkoop van het Duitse racecircuit Nürburgring. Brussel vermoedt dat daar mogelijk sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Nürburgring werd in 2014 verkocht aan autotoeleverancier Capricorn voor ongeveer 77 miljoen euro.

Capricorn nam het circuit over van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, nadat de beherende bedrijven failliet waren gegaan. Dat gebeurde via een aanbestedingsprocedure. De deelstaat had voor de verkoop voor bijna een half miljard euro geïnvesteerd in Nürburgring, in de uitbreiding van het circuit en een daarbij behorend recreatiepark. Het onderzoek moet uitwijzen of het circuit ten onrechte voor een lagere prijs is verkocht en in hoeverre de nieuwe eigenaar daarvan heeft geprofiteerd.

Het onderzoek van de commissie is een reactie op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat oordeelde in 2021 dat de verkoop opnieuw moest worden onderzocht, iets wat volgens de hoogste EU-rechter onvoldoende was gebeurd.

Nieuwe Nürburgring

De in 1927 geopende Nürburgring, ook wel bekend als De Groene Hel, geldt als een van de moeilijkste circuits ter wereld. In 1976 had de bekende Oostenrijkse F1-coureur Niki Lauda een bijna-dodelijk ongeluk op de Nürburgring en in 1964 kwam de Nederlandse F1-coureur Carel Godin de Beaufort er om het leven tijdens een training.

Om de vele ongelukken werd gestopt met Formule 1-races op de oude Nürburgring. Sinds 2009 is de Grand Prix van Duitsland wel weer enkele keren verreden op de nieuwe Nürburgring, al vond de race ook vaak plaats op de baan van Hockenheim.

ANP