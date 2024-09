Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze enorme en luxueuze camper-occasion is niet voor plebs

Plebs is een afkorting van plebejers. In de Romeinse maatschappij vormden zij het gewone volk. Deze Concorde Liner-occasion is een luxueuze camper en klaarblijkelijk niet voor het gewone volk.

Althans, dat vullen wij in. Dit bakbeest van touringcarformaat is immers geen alledaagse camper die je op de gemiddelde Franse camping treft. Ook het prijskaartje van dit inmiddels al zestien jaar oude gevaarte maakt hem voor Jan Modaal onbereikbaar.

Concorde Liner-occasion

Concorde is bekend om zijn motorhomes, zoals deze megacampers in de Verenigde Staten veelal worden genoemd. Van origine is het merk echter Duits. “De Concorde Liner is een klasse apart. Uitzonderlijke high-end uitrusting en maximaal gebruik van de ruimte zijn hier perfect gecombineerd”, zo omschrijft de fabrikant het model.

We hebben het dan wel over uitrusting uit 2008, het jaar waarin deze Concorde Liner 940M-occasion uit de fabriek rolde. Denk bijvoorbeeld aan een bankairco, hefbed voorin, queensize bed achterin, grote douche, koelkast met diepvries, oven, porseleinen toilet, (nieuwe) elektrische luifel, automatische schotelantenne, elektrisch inklapbaar trappetje, automatisch niveauregelsysteem en zes zonnepanelen waarvan twee constant naar de zon gedraaid kunnen worden. Ook is de camper voorzien van een heuse garage om fietsen en andere spullen in op te bergen.

Het enorme apparaat weegt maar liefst 7,5 ton en je hebt dan ook een grootrijbewijs nodig om dit bakbeest te mogen besturen. De camper is gebouwd op een MAN-chassis en wordt aangedreven door een 6,9-liter dieselzescilinder die is gekoppeld aan een twaalftraps automaat.

Prijs van de luxueuze camper

Heb je een vrachtwagenrijbewijs en ben je geïnteresseerd in deze luxueuze camper? Dan moet je diep in de buidel tasten. Voor de occasion – die een kleine 200.000 kilometer gereden heeft – wordt maar liefst 159.000 euro gevraagd. Oef, dat is niet niks. Maar vergeet niet dan een nieuwe Concorde Liner al gauw een ton meer kost. Zoals gezegd: deze camper is niet voor de plebs.

