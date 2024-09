Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Horner baalt na ongelukkige race voor Red Bull in Bakoe

Teambaas Christian Horner van Red Bull sprak van een teleurstellende en ongelukkige race bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1. Sergio Pérez viel na een aanrijding met Ferrari-coureur Carlos Sainz in de slotfase uit. Max Verstappen eindigde als vijfde.

“Het was heel ongelukkig voor Pérez”, zei Horner over de crash van Pérez en Sainz. “Hij zat in een positie dat hij de race had kunnen winnen en het is ongelukkig dat we dat niet konden bereiken. Het leek dat Carlos naar links ging en contact maakte met Pérez, waardoor er heel veel schade ontstond. Dat heeft ons cruciale punten voor ‘Checo’ en het constructeurskampioenschap gekost en dat is teleurstellend.”

Horner erkende dat Verstappen niet tevreden was met de afstellingen van zijn wagen. “We moeten onderzoeken wat de verschillen waren. Na de pitstop zat hij bij Lando Norris en Alex Albon en dat had gevolgen voor zijn race.”

In het constructeurskampioenschap moest Red Bull de leiding afstaan aan McLaren, dat 20 punten meer heeft. “We zullen ons terugvechten”, aldus Horner.

Verstappen liet via het team ook weten strijdbaar te zijn, ook al zag hij concurrent Norris 3 punten dichterbij komen. “Voor het kampioenschap werken we samen als team en de strijd is nog niet voorbij. Je wint en verliest als team en we geven niet op.”

ANP