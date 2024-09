Deel dit: Share App Mail Tweet

Winnaar Piastri beleefde ‘de meest stressvolle middag’ ooit

De Australische coureur Oscar Piastri moest in Bakoe alles in het werk stellen om zijn tweede overwinning ooit in de Formule 1 veilig te stellen. Hij bezorgde McLaren in de Grote Prijs van Azerbeidzjan echter de zege en daardoor nam dat team de leiding over van Red Bull in het constructeursklassement.

“Dit was waarschijnlijk de meest stressvolle middag van mijn leven”, zei Piastri (23) na afloop in het flashinterview. “Deze gaat zeker de boeken in als een van de beste races van mijn loopbaan.” Piastri was eerder dit jaar ook de beste in Hongarije.

Piastri wist Charles Leclerc met de nodige moeite achter zich houden, ondanks verwoede pogingen van de Monegask. “Op de rechte stukken kon ik niet zo dichtbij komen als ik wilde. We verloren de race op het moment dat ik niet zo goed verdedigde als ik kon. Maar het is zoals het is; soms maak je fouten en daar moet ik van leren”, zei Leclerc, die vanaf pole was gestart.

Russell

De derde plek ging naar de Brit George Russell, die in de slotfase nog profiteerde van een crash bij Carlos Sainz en Sergio Pérez, die met elkaar in botsing kwamen en uitvielen. “Ik ben zeker verrast, maar ik ben blij om te zien dat Checo en Carlos in orde zijn. Op de harde banden waren we een van de beste ploegen. Ik wist Max nog in te halen en het bereiken van het podium was een bonus.”

Volgende week staat de GP van Singapore op het programma.

ANP