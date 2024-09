Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault heeft smaak te pakken en toont waanzinnige R17-restomod

De Renault 5 en zijn retrolooks konden op veel applaus rekenen. In Frankrijk heeft men de smaak te pakken, want het merk toont ons nu een waanzinnige restomod in de vorm van een gemoderniseerde Renault 17.

Net als de Renault 5 hint ook deze conceptcar naar een icoon uit het verleden. Het gaat om de R17, een coupé (hij was er ook als cabrio) uit de begin jaren zeventig. In totaal zijn er ruim 92.000 exemplaren gebouwd.

Moderne interpretatie van de Renault 17

Wie bekend is met deze klassieker, herkent zijn lijnenspel direct in deze moderne interpretatie van de Renault 17. Kijk maar eens naar de dikke C-stijl die is aangekleed met louvres, net als het origineel.

Het design komt van de Franse ontwerper Ora Ïto. We durven wel te stellen dat het ontwerp geslaagd is. Met zijn mysterieuze Galactic Brown-lak, dichte wielen en brede ledstrip achterop doet deze retrobolide cyberpunk-achtig aan.

Het interieur is minstens zo bijzonder als de buitenkant. Stap in de R17-restomod en je ziet oldskool vormgeving en allerlei materialen die doen denken aan de seventies. Kijk bijvoorbeeld eens naar het hoekige dashboard, het stuurwiel en de bekleding. Dit doet allemaal sterk denken aan de originele Renault 17. Dat is volgens Ora Ïto dan ook precies de bedoeling.

Retro R17 is een EV

De originele Renault 17 kwam standaard met een 107 pk sterke 1,6-liter benzinemotor. Uiteraard tref je die niet in deze restomod. Zoals veel moderne auto’s is deze nakomeling voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn die maar liefst 270 pk levert.

‘Ja, maar het zal wel weer een tientonner zijn’, horen we EV-critici denken. Maar dat valt mee. Dankzij een chassis vervaardigd uit koolstofvezel zou de restomod maar zo’n 1.400 kilogram wegen. Niet bijzonder veel voor een EV.

Rijden in een conceptcar

Of deze conceptcar ook daadwerkelijk een functionerende aandrijflijn heeft, is maar de vraag. Vaak kunnen conceptauto’s hooguit stapvoets rijden om podia op te kruipen. Anders is dat bij deze bizarre one-off Citroën van 5 miljoen euro. Niet alleen kan deze conceptcar écht rijden, ook vertrouwde Citroën het Autovisie toe om ermee dwars door Amsterdam te crossen.