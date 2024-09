Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs Audi A6 e-tron bekend: iets goedkoper dan BMW-concurrent

Het aanbod elektrische stationwagens is nog klein. BMW heeft inmiddels een voorsprong op Audi doordat het de i5 Touring al aanbiedt. Echter, de concurrentie staat niet stil. De A6 e-tron is aanstaande en heeft in Nederland een kleiner prijskaartje.

In tegenstelling tot de BMW staat de Audi wel op een platform dat in de basis ontwikkeld is voor elektrisch rijden. Dit nieuwe PPE-platform beschikt over een 800 volt-boordnet waardoor er tot 270 kW geladen kan worden. Ook lijkt het voor de hand liggend dat dit EV-platform efficiënter is dan die van BMW. Echter, dit zal nog uit een test moeten blijken.

De prijs van de Audi A6 e-tron in Nederland

De Nederlandse prijs van de audi A6 e-tron is in ieder geval erg concurrerend. De huidige vanafprijs bedraagt 75.990 euro voor de Sportback. De Avant is te bestellen vanaf 77.490 euro. Let wel, het gaat hier om de Performance Edition.

Dit betekent dat het maximale vermogen ligt op 367 pk en in de bodem van de EV een 100 kWh-accupakket te vinden is. De Sportback heeft maar liefst 756 kilometer aan range en de Avant 720 kilometer.

Concurrentie

Kijken we bij de concurrentie naar de stationwagens, dan vinden we voor iets minder dan 77 mille een BMW i5 eDrive40 Touring. Deze heeft 340 pk en 560 kilometer aan range. Het andere merk van de bekende Duitse drie, Mercedes, biedt nog geen vergelijkbare station aan. Wel hebben ze de EQE die als 350+ voor 75.936 euro 292 pk en 687 kilometer aan range biedt.

Audi A6 Sportback e-tron performance. (Afbeelding: Audi) Audi A6 Sportback e-tron. (Afbeelding: Audi)

Voor een elektrische station bij Volkswagen, moet je kijken naar de ID.7 Tourer GTX. Deze heeft 340 pk, 584 kilometer aan range en kost 68.990 euro. Audi lijkt dus met de nieuwe A6 e-tron een goede prijs te hebben ten opzichte van de specificaties en concurrentie. Daarbij volgen er later modellen met minder vermogen en een kleinere accu.

Audi S6

Audi laat ook al de elektrische S6 zien. Deze heeft 503 pk en hetzelfde 100 kWh-accupakket. Als Sportback kost deze net geen 100.000 euro en als Avant 101.490 euro. De A6 e-tron is per direct te bestellen.

Versie Uitvoering Vermogen Bereik Prijs A6 Sportback e-tron Edition 367 pk 756 km €75.990 A6 Sportback e-tron Advanced Edition 367 pk 749 km €79.990 A6 Sportback e-tron S Edition 367 pk 748 km €83.990 S6 Sportback e-tron S6 503 pk 672 km €99.990 A6 Avant e-tron Edition 367 pk 720 km €77.490 A6 Avant e-tron Advanced Edition 367 pk 710 km €81.490 A6 Avant e-tron S Edition 367 pk 709 km €85.490 S6 Avant e-tron S6 503 pk 642 km €101.490

(Afbeelding: Audi) (Afbeelding: Audi) (Afbeelding: Audi)