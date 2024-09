Deel dit: Share App Mail Tweet

Bearman vervangt bij Haas geschorste Magnussen in GP Azerbeidzjan

Coureur Oliver Bearman rijdt volgend weekend namens het team van Haas de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1. De 19-jarige Brit vervangt de geschorste Kevin Magnussen. Dat maakte de Amerikaanse renstal bekend.

Magnussen kreeg na een aanrijding met Pierre Gasly, afgelopen zondag in Monza, 2 strafpunten op zijn licentie. De Deen staat nu op 12 strafpunten en moet zodoende een schorsing uitzitten.

Haas ging niet in beroep tegen de straf en kiest in Bakoe voor Bearman. De jonge Brit is reserverijder bij Ferrari en Haas. Hij maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de Formule 1 in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Hij verving bij Ferrari Carlos Sainz, die een blindedarmontsteking had.

Volgend seizoen vervangt Bearman bij Haas de Duitser Nico Hülkenberg, die naar Sauber gaat. De Fransman Esteban Ocon vervangt dan Magnussen, die een aflopend contract heeft.

ANP